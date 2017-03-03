В Северодвинске стартовал благотворительный марафон

В рамках марафона в магазинах «Вкусомир», ТК «Сити» и «Южный» можно будет купить «благотворительный пакет» стоимостью 150 рублей. В каждом пакете находится набор необходимых продуктов или вещей.

Помочь в рамках марафона можно совершенно разным людям: многодетным семьям, одиноким старикам, детям и взрослым в трудной жизненной ситуации.

Содержимое пакета согласовывалось с благотворительными организациями, лишнего и ненужного в них нет, говорят организаторы.

Подобная акция в декабре 2016 года в Архангельске собрала 2500 таких пакетов.

Кроме того, в ТК «Сити» можно будет принести чистые и целые вещи в пользу нуждающихся в них граждан и получить взамен купон беспроигрышной лотереи. Эту акцию приурочили к юбилею торгового комплекса. Продлится она до конца месяца.

За распределение помощи отвечают: центр «Забота», северодвинский филиал Красного Креста и приют для животных «Четыре лапы». Координатором марафона выступает центр социальных технологий «Гарант».

Марафон благотворительности в Северодвинске продолжится до 12 марта.

Подробности – на сайте «Добрый Архангельск». Телефон для справок: (8182) 20-65-10.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»