Первенство России по дзюдо станет частью спортивной программы арктического форума

Грандиозный спортивный праздник – Арктические игры, приуроченный к международному форуму «Арктика – территория диалога», будет включать семь турниров, одним из которых станет первенство России по дзюдо.

В Архангельск приедут около трёхсот юных спортсменов со всей страны. Борцы будут состязаться в 10 весовых категориях. Турнир проводится при поддержке Минспорта и Федерации дзюдо России. У спортсменов также будет возможность побороться за Кубок Арктики.

— На сегодняшний момент полностью решены вопросы с проживанием и питанием спортсменов. Забронированы номера для судей, полностью продумана схема доставки борцов от мест проживания к спортивному комплексу «Норд Арена», – сообщил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Отметим, что первенство России будет проходить в нашем регионе впервые. Предполагается, что соревнования посетят многие известные спортсмены, победители и призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Агентство по спорту Архангельской области