Акция «Бессмертный полк»: центр «Патриот» начал принимать заявки на штендеры

В Архангельской области дан старт всероссийской акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимают в региональном центре патриотического воспитания.

Кроме того, открыта регистрация участников шествия.

Уже второй год подряд всероссийскую акцию проводит региональное отделение гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» совместно с областным отделением «Поискового движения России» при поддержке правительства Архангельской области.

— Акция не строится только вокруг шествия, это большая работа, отдельный процесс, направленный, в первую очередь, на увековечивание памяти, – В Архангельской области акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Количество участников растет с каждым годом. Только в прошлом году в шествии приняли участие около 20 тысяч жителей Поморья.сообщил на пресс-конференции начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев.

Он пояснил, что в постоянном режиме ведёт работу «Архивный батальон», в рамках регионального конкурса проектов патриотической направленности при поддержке архангельского отделения РВИО издан сборник «Книга памяти Бессмертного полка», где опубликованы лучшие сочинения участников областного конкурса «Кто он, неизвестный солдат?».

По словам руководителя регионального отделения общественной организации «Бессмертный полк России» Александра Завернина, интерес к акции с каждым годом растёт. В прошлом году было изготовлено около двух тысяч штендеров. В этом году ожидается примерно такое же количество желающих.

— Стоимость одного штендера составит 300 рублей. Их изготовлением будут заниматься полиграфические компании. Срок изготовления – 2 недели. Заявки принимаются до 1 мая 2017 года, – пояснил Александр Завернин.

График работы волонтеров, а также необходимые для самостоятельного изготовления макеты штендеров размещены на официальном сайте центра «Патриот».

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области