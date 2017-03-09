Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Акция «Бессмертный полк»: центр «Патриот» начал принимать заявки на штендеры

9 марта 18:30 Молодежь

В Архангельской области дан старт всероссийской акции «Бессмертный полк». Заявки на изготовление штендеров принимают в региональном центре патриотического воспитания. 

Кроме того, открыта регистрация участников шествия.

Уже второй год подряд всероссийскую акцию проводит региональное отделение гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» совместно с областным отделением «Поискового движения России» при поддержке правительства Архангельской области.

— Акция не строится только вокруг шествия, это большая работа, отдельный процесс, направленный, в первую очередь, на увековечивание памяти, – В Архангельской области акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Количество участников растет с каждым годом. Только в прошлом году в шествии приняли участие около 20 тысяч жителей Поморья.сообщил на пресс-конференции начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев.

Он пояснил, что в постоянном режиме ведёт работу «Архивный батальон», в рамках регионального конкурса проектов патриотической направленности при поддержке архангельского отделения РВИО издан сборник «Книга памяти Бессмертного полка», где опубликованы лучшие сочинения участников областного конкурса «Кто он, неизвестный солдат?».

По словам руководителя регионального отделения общественной организации «Бессмертный полк России» Александра Завернина, интерес к акции с каждым годом растёт. В прошлом году было изготовлено около двух тысяч штендеров. В этом году ожидается примерно такое же количество желающих.

— Стоимость одного штендера составит 300 рублей. Их изготовлением будут заниматься полиграфические компании. Срок изготовления – 2 недели. Заявки принимаются до 1 мая 2017 года, – пояснил Александр Завернин.

График работы волонтеров, а также необходимые для самостоятельного изготовления макеты штендеров размещены на официальном сайте центра «Патриот».

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области

Общество

9 марта

Акция «Бес­смертный полк»: центр «Пат­ри­от» начал при­нимать заяв­ки на штендеры

9 марта

«КЭС-БАС­КЕТ 2017»: коман­ды Архан­гель­ской области нача­ли с побед

9 марта

В апреле из Архан­гель­ска стар­ту­ет транс­кон­тин­ен­таль­ная экспе­ди­ция

9 марта

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

9 марта

Общест­вен­ни­ков прив­ле­кут к конт­ро­лю за органи­заци­ей пита­ния школь­ни­ков Поморья

9 марта

Поморье полу­чит 234 мил­ли­она на реали­за­цию прио­рит­ет­ного нац­про­ек­та в сфере ЖКХ

9 марта

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на слёт социаль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей

8 марта

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

8 марта

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

8 марта

9 марта в Поморье прой­дут меро­прия­тия, посвящ­ен­ные Все­мир­ному дню почки

8 марта

Губер­на­тор Архан­гель­ской области поздра­вил жен­щин Поморья

7 марта

«Финан­совые бит­вы» сос­то­ялись в Севе­род­винске

7 марта

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: сба­лан­сиро­вать границы

7 марта

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

7 марта

Эксперт: в Аркти­ке не может быть типо­вых решений

7 марта

В вось­ми райо­нах Архан­гель­ской области появят­ся новые спор­тпло­щад­ки

6 марта

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта

НКО Поморья приг­лаша­ют на интер­ак­тивный семинар

6 марта

Деле­га­ция Поморья учас­тву­ет в феде­раль­ном семи­наре ЖКХ

Похожие новости

9 марта Общество

Акция «Бес­смертный полк»: центр «Пат­ри­от» начал при­нимать заяв­ки на штендеры

9 марта Общество

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

8 марта Общество

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

7 марта Общество

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

4 марта Общество

Архан­гель­ские пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам избежать кри­миналь­ного рецидива

4 марта Общество

173 рабо­ты поступи­ло на кон­курс про­ек­тов в сфере госу­дарст­вен­ной моло­дёж­ной политики

4 марта Общество

Алек­сей Пала­мар­чук встре­тил­ся с архан­гель­ской молодёжью

3 марта Общество

Губер­на­тор Игорь Орлов встре­тил­ся с врио главы Рос­моло­дёжи Алек­се­ем Пала­мар­чу­ком

3 марта Общество

Поморье гото­вит­ся при­нять моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

3 марта Районы

Акция «Поляр­ный десант» «взя­ла в обо­рот» более трёх тысяч жите­лей Поморья

2 марта Общество

Объяв­лен набор волон­тё­ров на XIX все­мир­ный фес­тиваль моло­дёжи и студентов

1 марта Общество

Открыт приём работ на все­рос­сийс­кий кон­курс «Наша история»

28 февраля Общество

1 марта в Архан­гель­ске откро­ет­ся центр по под­гот­ов­ке волон­тё­ров к фес­тива­лю моло­дёжи и сту­ден­тов в Сочи

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия