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Продукцию водорослевого комбината представят бизнесменам России и Азербайджана

27 сентября 16:00 Агропром Инновации Международные связи

В работе VIII российско-азербайджанского межрегионального форума, который пройдёт 28 сентября в Ставрополе, примет участие исполнительный директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков.

Он примет участие в круглом столе, посвящённом инновациям в области здравоохранения, фармацевтики и косметологии.

Алексей Коротенков сообщил, что на этой дискуссионной площадке расскажет о водных биологических ресурсах, из которых комбинат производит продукцию фармацевтического, косметического и пищевого направления мирового уровня.

Он также поделится опытом сотрудничества с учёными Северного (Арктического) федерального университета и Северного государственного медицинского университета, об эффективной модели внедрения инноваций в практическую медицину, получения новых продуктов.

Участникам мероприятия будет представлен информационный стенд о деятельности комбината.

Напомним, АОВК является якорным участником биоресурсного кластера Архангельской области. Предприятие наращивает темпы заготовки сырья и производства продукции. В 2016 году был заготовлен рекордный объём водорослей – 1058 тонн, в этом году добыто уже свыше 1100 тонн и заготовка продолжается.

— Визит в Ставрополь и участие в форуме позволит нам получить выход на рынок не только в столичных городах, а мы уже имеем наши точки в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России, а также на международный рынок, в частности, в Азербайджане, – уверен Алексей Коротенков.

Пресс-служба АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»

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