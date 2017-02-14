В Красноборске продолжается строительство начальной школы

На встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы Красноборского района Владимира Рудакова обсуждались наиболее важные для района социальные вопросы.

Главным событием в сфере образования района можно считать строительство начальной школы в селе Красноборск. Новая школа на 320 мест должна быть сдана в конце 2017 года. Сумма контракта составляет более 316 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Игорь Орлов обсудил с главой ход строительства, аспекты дальнейшего финансирования объекта. Он также поручил министерству ТЭК и ЖКХ совместно с главой проработать вопрос строительства пришкольной котельной.

Еще одни проект – детский сад на 100 мест в селе Черевково – также нашёл поддержку главы региона. По поручению губернатора работа над включением этого объекта в адресную инвестиционную программу будет продолжена.

Еще один вопрос, который обсудили в ходе встречи, – приведение в надлежащее состояние дороги, соединяющей посёлки Куликово и Комарово. Долгое время она была бесхозной. Муниципалитет оформил её в собственность, и теперь, чтобы пустить по ней автобусный маршрут, требуется её обустройство.

Поручение проработать возможности приведения дороги в соответствии с нормативами дано «Архангельскавтодору».

В завершение встречи Игорь Орлов подчеркнул: основными для глав муниципальных образований остаются вопросы развития территории за счёт собственных резервов.

— Научиться правильно управлять ресурсами, не только финансовыми, но и человеческими, энергетическими, лесными – это одна из первейших задач глав муниципальных образований, – отметил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области