Лидеров социально значимых проектов приглашают принять участие в конкурсе

Объявлен конкурс претендентов на бесплатное обучение по магистерской программе «Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами».

Это первая в России магистерская программа по направлению «Психология», адресованная лидерам гражданского общества.

Программа реализуется при поддержке Общественной палаты РФ, Государственной думы РФ и Федерального агентства по делам национальностей. Она объединяет лучший опыт обучения психологии, проектному менеджменту, политологии и реализуется на базе Московского института психоанализа.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, которые были авторами и участниками реализации социально значимых проектов. По итогам конкурса будут отобраны девять победителей – слушателей программы, которые пройдут обучение бесплатно.

Подать информацию о кандидатах на обучение необходимо до 28 февраля 2017 года по адресу электронной почты: i.aglicheva@oprf.ru, телефон для дополнительной информации: +7 915 452-70-62.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области