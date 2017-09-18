Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Поморье напишет краеведческий диктант

18 сентября 9:30 80-летие Архангельской области Общество Архангельск События

19 сентября северян приглашают принять участие в культурно-просветительской акции «День краеведческих знаний». Она приурочена к 80-летию Архангельской области

Краеведческий диктант состоится в 14:00 и в 17:00 в государственных и муниципальных библиотеках Поморья.

Центральной площадкой в Архангельске станет областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. К акции уже присоединились 69 муниципальных библиотек из 16 районов и 5 городов области.

Участником диктанта может стать любой житель региона в возрасте 14 лет и старше. Одинаковые по уровню сложности задания включают 30 вопросов, посвящённых истории, географии, экономике, природе, этнографии и литературе Архангельской области.

— Это не классический диктант, а скорее тест. Название в данном случае используется нами символически. Надеемся, что акция пройдёт успешно и в дальнейшем станет традиционной, – рассказала директор библиотеки имени Н.А. Добролюбова Ольга Стёпина, 

В преддверии акции организаторы предлагают потренироваться и проверить свои знания.

Результаты диктанта будут опубликованы не позднее 30 сентября на сайте организатора – библиотеки им. Н.А. Добролюбова и на портале «Библиотеки Архангельской области».

Министерство культуры Архангельской области

Культура

18 сентября

Поморье напи­шет крае­вед­чес­кий диктант

15 сентября

Тур­компа­нии Поморья предс­та­вят кит­ай­ским парт­нё­рам аркти­чес­кие туры

15 сентября

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

15 сентября

Деле­га­ция Поморья при­няла учас­тие в VIII рос­сийско-нор­вежс­ком куль­тур­ном форуме

14 сентября

Нор­вежс­кую кинок­ласси­ку с живым соп­ров­ож­дени­ем пока­жут в Поморье

14 сентября

Мар­гари­тин­ской ярмарке – от доб­рых мас­те­ров из Коноши

13 сентября

Севе­рян приг­лаша­ют на все­рос­сийс­кий моло­дёж­ный фес­тиваль песни

13 сентября

Более 100 заявок поступи­ло на пер­вый меж­дуна­род­ный кино­фес­тиваль «Arctic Open»

13 сентября

Поморье отме­тит Все­мир­ный день туриз­ма «Уик­ен­дом в Арктике»

12 сентября

На XVI Мар­гари­тин­ской ярмарке обсу­дят раз­ви­тие агроту­риз­ма

12 сентября

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

11 сентября

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

11 сентября

«Welcome на Поморье»: мно­го­на­ци­ональ­ное сту­ден­чество соб­рал вмес­те Дом молодёжи

10 сентября

В Поморье сос­то­ит­ся пер­вый ремес­ленный форум «Зем­ля мастеров»

8 сентября

Фотоп­ро­ект «Мра­мор-2»: уви­деть портрет антично­го бога

8 сентября

Фес­тиваль улич­ных теат­ров в Архан­гель­ске вошёл в Топ-15 куль­тур­ных собы­тий России

8 сентября

«Аквато­рия жиз­ни»: выставка с любовью к Поморью

7 сентября

Сот­рудни­ки нац­парк­ов Поморья повы­сят свою ква­ли­фи­ка­цию

Похожие новости

18 сентября Культура

Поморье напи­шет крае­вед­чес­кий диктант

18 сентября Экономика

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

15 сентября Общество

Брен­ды Архан­гель­ской области предс­та­вят на фото­выс­тавке к 80-ле­тию род­ного края

12 сентября Промышленность

В Поморье наг­ради­ли пере­дови­ков лес­ной отрасли

12 сентября Культура

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября Общество

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября Культура

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

8 сентября Общество

На старт «Крос­са нации» в Архан­гель­ской области вый­дут более деся­ти тысяч человек

5 сентября Общество

Твор­чество мно­го­на­ци­ональ­ной Рос­сии предс­та­вят на фору­ме «Бел­ко­мур»

30 августа Общество

Луч­ших бла­гот­вори­те­лей и меце­на­тов Архан­гель­ской области наг­ра­дят в конце года

28 августа Общество

В Архан­гель­ске горо­жа­нам подари­ли более 1000 кедров

21 августа Общество

МФЦ приг­лаша­ет юных севе­рян на твор­чес­кий кон­курс к 80-ле­тию Архан­гель­ской области

17 августа Культура

В юби­лей области севе­рян ждёт боль­шая про­вер­ка знаний

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия