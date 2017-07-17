Журналистам и блогерам покажут социальный бизнес столицы Поморья

19 июля журналисты и блогеры смогут посетить четыре предприятия, занимающихся социальным предпринимательством. Пресс-тур пройдёт в рамках совместного проекта Корпорации развития Архангельской области и фонда «Наше будущее» по популяризации такого вида бизнеса в регионе.

В ходе пресс-тура журналисты посетят:

семейный центр «Радость», который предлагает не только услуги дошкольного образования, но и услуги оздоровительного центра. Напомним, первый оздоровительный детский сад с соляной комнатой был открыт в Архангельске этой весной ;



ЗАО «Беломорские узоры», которое занимается изготовлением деревянных сувениров в традициях Русского Севера. Сохранение и приумножение культурных традиций – одна из важнейших задач социального бизнеса;



ш колу развития для детей от 4 до 10 лет «Ракета», которая предлагает услуги дополнительного образования детей по сниженным ценам для отдельных категорий семей;



б лаготворительный магазин «Стало мало», где продаются послужившие детские вещи по доступным ценам.



– Мы хотим показать, что в Архангельской области есть яркие и значимые проекты социальных предпринимателей, работающих в самых разных сферах, есть бизнес, который направлен на помощь людям, на решение важных проблем, – рассказала представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в Архангельской области Светлана Бызова.



Для того, чтобы зарегистрироваться на пресс-тур, к организаторам можно обратиться по электронной почте: media@krao29.ru или по телефону: (8182) 200-658.

Место отправления: ул. Свободы, 23 (Корпорация развития Архангельской области). Сбор 19 июля в 10:00.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»