Журналистам и блогерам покажут социальный бизнес столицы Поморья

19 июля журналисты и блогеры смогут посетить четыре предприятия, занимающихся социальным предпринимательством. Пресс-тур пройдёт в рамках совместного проекта Корпорации развития Архангельской области и фонда «Наше будущее» по популяризации такого вида бизнеса в регионе.
В ходе пресс-тура журналисты посетят:
– Мы хотим показать, что в Архангельской области есть яркие и значимые проекты социальных предпринимателей, работающих в самых разных сферах, есть бизнес, который направлен на помощь людям, на решение важных проблем, – рассказала представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в Архангельской области Светлана Бызова.
Для того, чтобы зарегистрироваться на пресс-тур, к организаторам можно обратиться по электронной почте: media@krao29.ru или по телефону: (8182) 200-658.
Место отправления: ул. Свободы, 23 (Корпорация развития Архангельской области). Сбор 19 июля в 10:00.