Эффективные технологии помощи детям и семьям разрабатывают в Поморье

В Архангельской области созданы четыре ресурсные площадки для распространения опыта социального сопровождения семей с детьми.

В рамках проекта «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в Архангельской области реализуется комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи.



На сегодняшний день в Поморье накоплен богатый и интересный опыт работы с семьями. Поэтому на базе четырёх учреждений региона уже созданы ресурсные площадки. Это поможет специалистам обмениваться опытом, повышать компетенции и распространять эффективные методики на территориях.



С прошлого года ресурсные площадки работают в Вельском центре помощи семье и детям «Скворушка» (технологии по работе с детьми-инвалидами) и Архангельском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (технологии по работе с детьми, преступившими закон).

В июле 2017 года ресурсными площадками стали Новодвинский комплексный центр социального обслуживания (позитивные результаты в работе с неполными и многодетными семьями, а также молодыми инвалидами) и Архангельский центр социальной помощи семье и детям (социальное сопровождение семей с детьми, пострадавшими от жестокого отношения).

— Мы ищем наиболее эффективные технологии, формы и методы работы по оказанию помощи детям-жертвам насилия, по работе с «обидчиками», объединению усилий учреждений системы профилактики по предупреждению насилия в отношении детей, – отметила координатор ресурсной площадки, и.о. директора Архангельского центра социальной помощи семье и детям Ирина Звягина.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области