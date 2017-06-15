В Котласе стартуют XIV летние спортивные игры среди городов Архангельской области

В программе соревнований, которые пройдут с 16 по 18 июня – стритбол, пляжный волейбол, настольный теннис, футбол, пулевая стрельба, гиревой спорт и шахматы.

Летние игры в Архангельской области проводятся с 2001 года отдельно среди городов и районов региона с целью привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, оздоровления населения и выявления сильнейших спортсменов.

Соревнования пройдут на шести площадках, все находятся в шаговой доступности друг от друга, что позволит жителям Котласа и гостям города наблюдать за состязаниями и активно поддерживать свои команды.

Агентство по спорту Архангельской области