В Архангельской области открылись 51-е Беломорские игры

В этом году соревнования проходят под эгидой международного форума «Арктика – территория диалога». Напомним, все спортивные мероприятия форума объединены в Арктические игры в Архангельске.

В первые два дня «Беломорские игры» принесли нашим атлетам 15 медалей, а наш земляк Андрей Ходанович выполнил норматив мастера спорта.

Традиционно Беломорские игры открыли соревнования по спортивному ориентированию. Представительство очень серьезное: в минувшие выходные на лыжном стадионе «Малые Корелы» собрались около двухсот спортсменов, из них шесть – мастера спорта и двадцать – кандидаты в мастера.



30 марта в крытом модуле стадиона «Труд» начнутся игры по мини-хоккею с мячом, в Онеге – состязания по лыжным гонкам.

В Северодвинске через два дня «скрестят клюшки» хоккеисты, а во Дворце спорта в Архангельске 1 и 2 апреля пройдут соревнования фигуристов.

Напомним, Беломорские игры в этом году проходят в 51-й раз.

– Приглашаю всех любителей спорта посетить мероприятия Арктических игр в Архангельске, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – В эти дни пройдёт огромное количество ярких, разнообразных мероприятий, каждый сможет выбрать спортивный праздник на свой вкус!



Агентство по спорту Архангельской области