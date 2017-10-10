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В Поморье проверят предельную стоимость капитального ремонта многоквартирных домов

10 октября 16:30 Капремонт жилья

В сентябре 2017 года Минстроем России приняты рекомендации по определению размера предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия. Ознакомиться с документом можно на сайте ведомства http://www.minstroyrf.ru/docs/15227/.

С начала действия региональной программы в субъектах Российской Федерации к вопросу по расчету предельной стоимости подошли совершенно по-разному, из-за этого цены на одни и те же работы сильно отличались.

Утвержденные правила расчета позволят обеспечить единообразную методологию при определении размера предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

В связи с принятием данного документа некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» будет произведена проверка действующих на территории Поморья размеров предельной стоимости, и, в случае необходимости, региональным правительством будут внесены изменения в размеры предельной стоимости работ и услуг.

Проведённая работа позволит повысить качество планирования работ по капитальному ремонту в рамках региональной программы.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области

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