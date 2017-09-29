В Архангельске проходит II региональная инвестиционная энергетическая конференция

Организаторами энергофорума выступили ПАО «МРСК Северо-Запада» при поддержке регионального правительства, АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

Участников конференции приветствовали председатель правительства Алексей Алсуфьев, помощник полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.

Важность проведения в Поморье ежегодной инвестиционной энергетической Инвестиционные энергетические конференции в регионах СЗФО проводятся по инициативе ПАО «МРСК Северо-Запада» с 2015 года. В 12 конференциях приняли участие более 1600 человек. При этом было заключено 161 соглашение на более чем 600 МВт подключаемой мощности.конференции отметил на открытии пленарного заседания председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев:

«Сегодня мы поговорим о тех проектах, которые собираемся реализовывать в ближайшей перспективе на территории нашего региона. Также речь пойдёт о развитии энергетической инфраструктуры, технологическом присоединении крупных объектов к сетям и увеличении мощностей на территории нашего региона».

Алексей Алсуфьев подчеркнул, что одна из задач правительства области – создание условий для развития электросетевого комплекса и снятие ненужных административных барьеров для инвесторов.

Участники обсудили реализацию энергетических проектов, инвестиционную привлекательность отрасли для субъектов малого и среднего бизнеса, Алексей Алсуфьев рассказал о реализации новых перспективных проектов на территории регионаподчеркнули необходимость согласованного взаимодействия инвесторов с сетевыми организациями при активном участии органов власти.

Потенциальные инвесторы получили самую актуальную информацию о возможностях технологического присоединения, региональных тарифных решениях, перспективных планах развития территорий, реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов.

— Один из важных элементов инвестиционной привлекательности Архангельской области – это совместная работа энергетиков и правительства области с инвесторами по переходу на электронные носители и электронный документооборот. Сегодня мы активно внедряем услугу по техприсоединению к электрическим сетям в режиме онлайн, – отметил генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин.

В ходе конференции между инвесторами и филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» были заключены четыре соглашения о техприсоединении новых объектов суммарной мощностью 8,9 МВт. Среди них:

соглашение с АО «Арктическая метанольная компания» по подключению нового метанолового завода в Маймаксанском округе Архангельска;

соглашение с ООО «Аквилон-Инвест» о подключении нового жилого дома в Северодвинске;

соглашение с ООО «Норд-Экспо» о подключении выставочного центра в Архангельске на улице Дачная;

соглашение с АО «Архангельский траловый флот» о подключении нового предприятия по переработке рыбы в Архангельске.

— Подписание соглашений означает, что мы движемся вперёд в развитии отраслей экономики, которые являются определяющими для региона. Мы понимаем, что создание новых производств – это новые рабочие места и На энергетической конференции был подписан ряд соглашений по техприсоединениям новых объектовдополнительная налогооблагаемая база для наполняемости доходной части областного бюджета, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Во второй части конференции в формате круглого стола пройдут дискуссии по наиболее проблемным вопросам техприсоединения, строительства, поддержки инвестпроектов и развития инфраструктуры в целом.

В ходе всего дня в специальной консультативной зоне конференции специалисты «Архэнерго» и регионального правительства отвечают на вопросы предпринимателей и информируют потенциальных инвесторов о перспективных планах развития электросетевого комплекса Архангельской области, имеющихся инвестиционных площадках, реализации проектов на территории Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области