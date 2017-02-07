В Лешуконском капитально отремонтировали полсотни домов

Об этом губернатору Архангельской области Игорю Орлову рассказали в ходе рабочей встречи с главами муниципальных образований Лешуконского района.

С 2014 года в райцентре капитально отремонтированы около 50 многоквартирных домов. Причём инициативу берут на себя жители: выбирают непосредственное управление домом, аккумулируют средства не спецсчёте, решают, какие работы надо сделать в первую очередь, контролируют их выполнение. Кстати, первый дом, показавший пример ответственного ремонта, был проектом ТОС.



— Ваш пример очень показателен для небольших поселений, где тоже есть такие дома. Это ещё одна технология решения задачи качественного капремонта, повышения ответственности собственников. Мы должны распространять этот опыт, – отметил Игорь Орлов.

Есть в районе и свои специфические проблемы. В частности, до недавнего времени переправа в райцентр через реку Мезень была исключительно платной. С середины 2016 года проезд по мосту для всех видов транспорта стал бесплатным. Деньги на это выделяются из бюджета области.



— Решение этой проблемы положительно сказалось на качестве жизни райцентра, теперь мы строим планы по ремонту муниципальных дорог, – рассказал глава МО «Лешуконское» Алексей Новицкий.

Игорь Орлов заверил: область поддержит район деньгами регионального дорожного фонда. Еще один дорожный вопрос – ремонт региональной трассы через деревню Пылема – также на контроле губернатора.

Глава МО «Ценогорское» Елизавета Елизарова обратила внимание на проблему устойчивой телефонной связи в трёх больших сёлах: Ценогоре, Вожгоре и Койнасе. Губернатор поручил проработать вопрос региональному министерству связи и информационных технологий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области