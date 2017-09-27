Новым руководителем представительства области в Правительстве РФ назначена Елена Кутукова

Кандидатуру заместителя губернатора Архангельской области-руководителя представительства Архангельской области в Правительстве Российской Федерации согласовали на сентябрьской сессии депутаты областного Собрания.

Елена Кутукова по образованию – экономист-аналитик математического и компьютерного обеспечения управления, окончила Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, доцент, кандидат экономических наук.

До настоящего времени занимала должность исполняющего обязанности директора Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ.



Представляя Елену Кутукову, Игорь Орлов отметил, что она имеет все необходимые знания и умения для работы в новой должности.

С Архангельской областью Елену Сергеевну связывают давние отношения. Возглавляемый ею институт успешно сотрудничает с региональным правительством, проводя на данных региона ряд исследований, в том числе – оценку эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, расходования государственных средств на реализацию программы переселения из аварийного жилья.

Елена Кутукова – заместитель председателя попечительского совета при Александро-Ошевенском монастыре в селе Ошевенское Каргопольского района.

Более десяти лет вместе с единомышленниками она занимается вопросами восстановления уникального Богоявленского храма VIII века и сохранения историко-культурного наследия Русского Севера.

– Сегодня, в том числе благодаря инициативе Елены Сергеевны, Ошевенское вошло в число самых красивых деревень России. При её участии реализуется ряд проектов в Каргополе и Каргопольском районе, – рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – У нас налажены профессиональные контакты, связанные с реализацией проекта «Белкомур», оценкой условий жизни и развития Архангельской области на площадке возглавляемого ей института. Уверен, что она будет достойно представлять интересы Архангельской области на федеральном уровне.

Депутаты 53 голосами «за» при двух воздержавшихся согласовали назначение Елены Кутуковой на должность заместителя губернатора Архангельской области-руководителя представительства Архангельской области в Правительстве Российской Федерации.

— Я надеюсь применить свои знания, чтобы поддержать регион и стратегические проекты Архангельской области. В планах – преобразовать работу представительства в информационно-аналитический центр, который будет представлять интересы региона как на территории Москвы, так и на территории Российской Федерации. При этом все представительские функции будут сохранены, – поделилась с журналистами своим видением работы Елена Кутукова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области