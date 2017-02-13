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Все моногорода получат возможность стать территориями опережающего развития

13 февраля 9:30 Общество Бизнес Инвестиции

Перспективы создания территорий опережающего социально-экономического развития на этой неделе обсудили на федеральном и региональном уровнях.

На совещании, организованном представителями Минэкономразвития России, федеральные эксперты подчеркнули, что формирование ТОСЭР является одним из главных инструментов, предусмотренных в рамках приоритетного проекта «Моногорода».

Согласно действующему законодательству ТОСЭР могут быть сформированы лишь на территории моногородов первой категории («моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением»).

В Поморье к этой группе отнесены Онега и поселок Кизема. Заявка по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Онеге будет направлена в Минэкономразвития России в марте текущего года.

Стать ТОСЭР станет проще

Представители федерального министерства сообщили, что завершается работа над внесением поправок в Постановление Правительства, регулирующее создание в моногородах территорий опережающего социально-экономического развития. Изменения предполагают расширение возможностей создания ТОСЭР.

— Сейчас мы ограничены возможностью создания ТОСЭР только в моногородах первой категории. Однако после вступления в силу поправок все монопрофильные муниципальные образования смогут претендовать на статус территории опережающего социально-экономического развития, – пояснил министр экономического развития Семён Вуйменков.

Глава ведомства также отметил, что в проекте нормативно-правового акта предполагается смягчение требований к потенциальным резидентам ТОСЭР – сократится и минимальное количество рабочих мест, которые должны быть созданы при реализации инвестиционного проекта, и минимальный объем начальных капитальных вложений.

— Снижение барьеров сделает статус резидента более доступным, позволит вовлечь в работу больше предпринимателей. Малый и средний бизнес необходимы для диверсификации экономики и снижения зависимости рынка труда от градообразующего предприятия, – подчеркнул Семён Вуйменков.

Готовность номер один

Общаясь с представителями моногородов, министр подчеркнул необходимость оперативной работы:

«Нам важно уже сейчас понимать, в каких муниципальных образованиях мы будем создавать ТОСЭР, чтобы максимально оперативно сформировать заявку и направить её в федеральное ведомство».

В России 319 моногородов, ТОСЭР сейчас созданы в 11 из них. В 2017 году планируется формирование еще ста. При этом, как показывает опыт, большая часть заявок от регионов поступает в конце года. Чем раньше в Минэкономразвития будут поданы соответствующие документы, тем вероятнее, что в скорое время в регионе появятся новые привлекательные для инвесторов территории.

«Готовы оказывать поддержку на всех этапах подготовки заявки»

Исходя из существующих предпосылок и активности моногородов, включиться в работу в первую очередь предложили Новодвинску, Северодвинску, Коряжме и посёлку Октябрьский.

Представители Новодвинска сообщили, что уже занимаются поиском потенциальных инвесторов, но им потребуется помощь в ведении переговоров с потенциальными резидентами.

Семён Вуйменков напомнил, что специалисты регионального минэкономразвития готовы оказывать районам поддержку на всех этапах подготовки заявки. Кроме того, было принято решение о проведении в Новодвинске выездного совещания.

— В прошлом году на совещании с главами моногородов губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что федеральная поддержка, оказываемая монопрофильным муниципальным образованиям, является «окном возможностей», – напомнил Семён Вуйменков. – Сегодня главная из таких возможностей – перспектива создания ТОСЭР, потому как этот инструмент предполагает кратчайший путь к диверсификации экономики и повышению уровня жизни в моногородах за счёт повышения их инвестиционной привлекательности.

Министерство экономического развития Архангельской области

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