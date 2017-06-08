Игорь Орлов предложил провести III форум социальных инноваций в Архангельске

С такой инициативой глава региона выступил на пленарном заседании форума социальных инноваций, который проходит с 8 по 9 июня в подмосковном Красногорске.



Архангельская область зарекомендовала себя как одна из передовых площадок по внедрению социальных инноваций, направленных на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об успешном опыте региона и новых подходах в оказании социальных услугОрганизаторы форума: Совет Федерации, Министерство экономического развития РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Московской области, Агентство стратегических инициатив. Игорь Орлов рассказал участникам на пленарном заседании.

Так, Архангельская область является пилотным регионом, где для реализации социально значимых проектов в 2015 году создан социальный кластер. Он объединил более 20 участников, среди которой региональное правительство, протезно-ортопедическое предприятие, ведущие вузы, бизнес, медучреждения и общественные организации.

От экзоскелета до «умной» руки

Благодаря этому в регионе при поддержке Корпорации развития Архангельской области успешно реализуется ряд значимых социальных проектов.

В их числе – применение экзоскелета для реабилитации людей с травмами спинного мозга и инсультом; обеспечение детей высокотехнологичными тяговыми протезами. Инновационная «умная» рука позволяет ребенку управлять движением пальцев и может использоваться для игр или различных операций.

Как рассказал участникам форума Игорь Орлов, в 2016 году впервые в регионе такие инновационные протезы были установлены трём маленьким пациентам. В этом году планируется обеспечить ими ещё десять детей.

В рамках кластера также реализуется проект по созданию информационного портала для людей с инвалидностью и другие инициативы.

Социальным НКО – дорогу на рынок соцуслуг

Глава региона также рассказал о работе регионального правительства по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок соцуслуг. Напомним, эта задача поставлена Президентом.

С 2015 года в областном бюджете ежегодно планируется не менее 30 миллионов рублей на поддержку негосударственных организаций через субсидии, компенсации затрат на предоставление услуг, гранты.

Благодаря такой финансовой и имущественной поддержке в Архангельске в мае 2017 года был открыт центр комплексного сопровождения детей с аутизмом «Азимут», оказаны социальные услуги на дому людям с нарушениями слуха и зрения, которые ранее не получали такую помощь.

Инициативы региона получили высокую оценку министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, который назвал Архангельскую область примером успешной реализации социальных инноваций в условиях ограниченных ресурсов.

На месте познакомиться с успешными наработками

Игорь Орлов пригласил участников форума в Архангельск, чтобы на месте познакомиться с успешными наработками, и заявил, что Поморье готово стать площадкой для проведения очередного форума социальных инноваций.

Отметим, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать традицией уже сложившуюся практику строительства в в регионе, принимающем мероприятие, нового социального учреждения. Такие проекты получат поддержку со стороны СФ.

Напомним, форум социальных инноваций – площадка для презентации лучшего опыта социальной работы. Его цель – оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области