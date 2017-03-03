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Поморский строительный форум: открытый диалог власти и бизнеса

3 марта 16:15 Экономика Строительство Расселение аварийного жилья
Панельная дискуссия «Взаимодействие участников на строительном рынке: проблемы и пути их решения».
Панельная дискуссия «Взаимодействие участников на строительном рынке: проблемы и пути их решения».

3 марта состоялось главное событие XII Поморского строительного форума – панельная дискуссия «Взаимодействие участников на строительном рынке: проблемы и пути их решения».

Главным экспертом диалога между властью и строительным сообществом выступил губернатор Игорь Орлов. В числе спикеров – министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев, глава Архангельска Игорь Годзиш, руководитель Котласского района Светлана Бральнина, председатель общественного совета регионального минстроя Григорий Тарасулов и управляющая ООО «Беломорский лес» Антонина Драчёва.

Открывая дискуссию, глава региона поблагодарил застройщиков за плодотворную работу в 2016 году:

«Мы выполнили главную задачу – не потеряли строительную отрасль и сохранили стабильный темп возведения жилья на уровне рекордного 2015 года. Я хочу подчеркнуть: 340 тысяч квадратных метров квадратных метров – это достойный результат. И здесь особые слова благодарности всем строителям и инвесторам».

Безусловно, всю общественность интересовал вопрос будущего – что ждёт строительную отрасль в 2017 году?

— Мы, безусловно, будем развивать жилищное строительство. У нас есть амбициозные планы на этот год: мы собираемся завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Мы строим ряд крупных объектов социального назначения и вы знаете, что несмотря ни на какие трудности, строительный заказ в социальной сфере не то, что не снижается, а только увеличивается, – отметил Игорь Орлов. 

Глава Поморья назвал ключевые объекты социального строительства: перинатальный центр, театр кукол и целый ряд школ. 

— В 2016 году мы построили три новых школы, и в этом году мы планируем построить не меньше. Мы также продолжаем модернизацию детских садов, медицинских учреждений, строим новые спортивные объекты и этого заданного вектора развития мы будем придерживаться и впредь, – подчеркнул губернатор.

Игорь Орлов подробно остановился на развитии механизмов государственно-частного партнёрства. 27 февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение между правительством области и ассоциацией «Центр развития ГЧП».

Документ предусматривает реализацию целого ряда мероприятий для усовершенствования института государственно-частного партнёрства в Архангельской области. Глава Поморья предложил инвесторам активнее использовать возможности ГЧП для реализации совместных проектов.

— В существующих экономических реалиях необходимо найти новую финансовую и организационную модель. Тогда мы сможем решать те задачи, которые перед нами стоят, – подчеркнул Игорь Орлов. – В сфере ЖКХ с помощью ГЧП мы уже реализовали около 30 проектов. Теперь необходимо привлекать этот механизм в другие сферы, в том числе – в строительство.

По словам генерального директора Корпорации развития Архангельской области Алексея Ковалёва, КРАО готова работать с потенциальными инвесторами и застройщиками для реализации совместных проектов.

— Сегодня на форуме был очень хороший посыл от бизнеса: мы готовы прийти, готовы инвестировать. А так как работа с инвесторами является нашей приоритетной задачей, мы нацелены на реализацию всевозможных проектов на благо нашего региона, – заявил Алексей Ковалёв.

За два часа участники панельной дискуссии обсудили проблему кадров в отрасли, вопросы снижения себестоимости жилья, перспективы деревянного и малоэтажного домостроения. Каждый смог задать интересующий его вопрос и получить от экспертов исчерпывающий ответ.

— На площадке строительного форума мы ведём открытый, честный диалог с инвесторами, строителями, ресурсоснабжающими организациями и вместе строим планы на будущее. В этом её преимущество, – подвёл итог дискуссии Игорь Орлов. – Строительство – важнейшая отрасль для экономики региона, очень энергоёмкая с точки зрения инвестиций и последующего социального эффекта. Поэтому внимание к ней самое пристальное.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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