Внимание: изменились услуги Федеральной кадастровой палаты Росреестра

С 1 января 2017 года филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу оказывает следующие платные услуги:

— предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

— выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;

— курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

— курьерская доставка заявителям документов, подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;

— проведение лекций и консультационных семинаров в сфере регистрации прав и кадастрового учета;

— копирование документов.

Информация для осуществления оплаты услуг и возврата денежных средств размещена в зале приёма граждан и юридических лиц филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также актуальную информацию можно найти на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (http://kadastr.ru) и получить на консультации, в том числе с помощью ведомственного центра телефонного обслуживания (тел. 8-800-100-3434).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области