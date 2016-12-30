Строительная отрасль в приоритете у региональной власти

Целенаправленная политика правительства Архангельской области по созданию благоприятного инвестиционного климата приносит свои результаты.

С января по октябрь инвестиции в основной капитал в Архангельской области выросли в полтора раза и составили более 45 миллиардов рублей.

Один из примеров динамичного развития экономики региона – жилищное строительство. За десять месяцев 2016 года в Поморье введено в эксплуатацию 187,1 тысячи квадратных метров жилья.

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест» работает в Архангельске с 13 октября 2003 года. Холдинг является двукратным обладателем Золотого знака «Надёжный застройщик России» (в 2015 и 2016 годах). В активе компании более 60 объектов различного назначения общей площадью 500 тысяч квадратных метров: современные жилые комплексы, торгово-развлекательные центры, офисные здания.

По федеральным и региональным программам финансирование возведения социального жилья составило 7,5 миллиарда рублей.

Напомним, что региональное правительство выделяет деньги на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, а также стимулирует частные компании. Это позволяет расширять рынок и запускать новые проекты.

Например, только в объекты холдинга «Аквилон-Инвест», одного из ведущих застройщиков региона, предполагается инвестировать около девяти миллиардов рублей.

В 2016 году компания сдала в эксплуатацию 58 тысяч квадратных метров жилья и площадей общественно-делового назначения.

В настоящее время «Аквилон-Инвест» ведёт строительство двенадцати жилых комплексов (20 домов, до 230 тыс. кв. м, 2800 квартир, а также помещения общественно-делового назначения). В ближайших планах – еще пять таких проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области