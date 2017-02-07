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На «Красной Кузнице» пройдёт конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих

7 февраля 15:00 Молодежь Архангельск

С 13 по 17 февраля архангельский филиал ЦС «Звёздочка» – судоремонтный завод «Красная Кузница» – впервые за десять лет организует конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.

Состязаться в теории и практике по специальностям «Маляр», «Слесарь-судоремонтник», «Токарь», «Электромонтажник судовой», «Судокорпусник-ремонтник», «Электросварщик», «Плотник судовой» будут молодые рабочие завода в возрасте до 35 лет.

Сегодня обновленная «Красная Кузница» ведёт большую работу с молодыми специалистами. Для их обучения и повышения квалификации разработаны специальные программы, несколько работников по направлению от завода учатся в северодвинском филиале САФУ.

Напомним, в мае 2016 года именно «Красная Кузница» принимала I форум работающей молодёжи Архангельской области, организованный по инициативе правительства региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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