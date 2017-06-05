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Управляющие команды Октябрьского и Североонежска успешно защитились на федеральном уровне

5 июня 10:15 Экономика Инвестиции
В состав каждой управленческой команды вошли представители органов власти и местного самоуправления, градообразующих предприятий, бизнеса и инвесторов
В состав каждой управленческой команды вошли представители органов власти и местного самоуправления, градообразующих предприятий, бизнеса и инвесторов

В Москве завершилось обучение первого потока управляющих команд развития моногородов. Защита проектов состоялась в академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Экзамен сдавали команды 33 моногородов и двумя из них стали муниципальные образования Архангельской области Октябрьский и Североонежск.

Программы, подготовленные по итогам обучения, позволяют проанализировать текущую социально-экономическую ситуацию моногорода, выявить вероятные риски и угрозы, оценить потенциальные и существующие возможности формирования и реализации инвестиционных проектов.

В состав каждой управленческой команды вошли представители органов государственной власти и местного самоуправления, градообразующих предприятий, бизнеса и инвесторов.

Подобный подход к формированию управляющих команд позволил максимально разносторонне рассмотреть проблемы моногорода. Совместная работа участников была направлена на проработку и реализацию эффективных проектов развития муниципального образования и улучшение качества жизни в моногороде.

По итогам программы каждый моногород разработал и представил на суд приглашенным экспертам комплексный план развития, среди основных направлений которого улучшение предпринимательской среды и экономической ситуации в целом.

Так, программа по развитию Североонежска включает проект по глубокой переработке древесины, два проектных намерения: добыча и переработка базальтов и центр консолидации молодежи «Парк культуры, спорта и отдыха».

Ещё более разностороннюю программу предложила управляющая команда Октябрьского. В её рамках предполагается реализация восьми проектов от создания фабрики питания до завода по производству железобетонных изделий. Результатом реализации программы должно стать открытие около 800 новых рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме 7,61 миллиарда рублей.

Отметим, что при защите программ экспертами стали представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, промышленных и производственных компаний, специалисты в области инвестиций, государственного и муниципального управления.

Одним из пригашенных академией экспертов выступил руководитель представительства Архангельской области в Москве Алексей Гришков.

– Уже в начале обучения Октябрьский был представлен сильными инвесторами, у которых есть опыт реализации успешных проектов. В процессе работы над программой развития моногорода к инвестиционным проектам добавились и социальные, были чётко обозначены те инфраструктурные ограничения, которые необходимо снять при поддержке Фонда развития моногородов. Это для Октябрьского сегодня задача номер один, – отметил Алексей Гришков. – Что же касается Североонежска, я был искренне рад, что в ходе обучения и там сформировалась сплочённая команда мотивированных на развитие людей,

Результатом реализации разработанных программ станет создание новых рабочих мест, привлечение дополнительных инвестиций для развития территорий моногородов. Отметим, что в рамках проектов предусмотрены и дополнительные направления, при реализации которых будет улучшена городская среда, проведено благоустройство, обновлены городские достопримечательности и объекты социальной инфраструктуры.

– Одной из отличительных особенностей программы обучения является активное межведомственное взаимодействие, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Максимальная эффективность разработанных программ достигается благодаря прямому общению инициаторов проекта с представителями федеральных институтов развития, органов государственной власти и местного самоуправления.

Отметим, что по результатам защиты проектов развития команда Октябрьского стала первой в номинации «Лучший проект развития», а команда Североонежска получила приз за «Лучшую презентацию проекта».

Министерство экономического развития Архангельской области

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