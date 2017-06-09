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В День России архангелогородцев ожидает широкая спортивная программа

9 июня 12:40 Спорт Архангельск События

12 июня в Архангельске состоятся сразу несколько спортивных мероприятий, посвященных Дню России.

Уже стало доброй традицией проводить в этот день турнир по мини-футболу «Согласие» с участием команд национально-культурных объединений Архангельской области. Игры начнутся на стадионе «Труд» в 9:45, торжественное открытие запланировано на 10:30.

Если вы мечтаете о большом спорте и олимпийских рекордах, не пропустите «Зарядку с чемпионом». 12 июня их запланировано две, обе на проспекте Чумбарова-Лучинского у центрального универмага. Свои фирменные упражнения покажут Александра Иванова и Павел Кондратов. 

Александра Иванова – заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу, член сборной команды России, многократная чемпионка мира и России, призёр чемпионатов Европы. Павел Кондратов – кандидат в мастера спорта России по тхэквондо. Член сборной команды России, победитель и призёр чемпионатов мира, чемпионатов Европы.

Тренировки под руководством знаменитых спортсменов начнутся в 12:00 и 13:45.

Также на проспекте Чумбарова-Лучинского с 10:00 будет установлен теннисный стол. Представители клуба «Родина» подскажут всем желающим, как добиться новых высот в настольном теннисе и покажут свое мастерство.

С 10:00 до 13:00 на площади у Вечного огня будут показывать своё искусство мастера лонгбордов. Эта разновидность роликовых досок с удлинённой колёсной базой и декой, большой скоростью и улучшенными ходовыми качествами. Все желающие смогут посмотреть на представление юных скейтеров, а может даже присоединиться и показать свой класс в катании.

На площади им. В.И. Ленина с 10:00 будут выставлены ростовые фигуры для игры в шахматы. На городском пляже пройдёт региональный турнир по пляжному волейболу. А в полдень у Вечного огня команда «Лесорубы» проведёт мастер-класс по американскому футболу. Все желающие смогут научиться правильно кидать мяч, примерить настоящую экипировку и сфотографироваться с нашими «американским футболистами».

Агентство по спорту Архангельской области

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