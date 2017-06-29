Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Андрей Поташев:
«Программа капремонта в Поморье набирает обороты»

29 июня 9:30 Капремонт жилья Архангельск

Правительственный час очередной сессии областного Собрания депутатов был посвящён реализации региональной программы капитального ремонта.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева, областная программа капремонта рассчитана на период с 2014 по 2043 годы, разделённый на трёхлетние этапы. В соответствии с ней необходимо отремонтировать 14,5 тысяч домов и выполнить более 90 тысяч видов ремонтных работ. 

На первом этапе в 2014–2016 годах капитальный ремонт был проведён в 435 домах. При этом было выполнено 1376 видов работ стоимостью 955 миллионов рублей. 79 видов работ оказались переходящими и будут завершены в 2017 году.

— В настоящее время идет исполнение второго этапа программы 2017–2019 годов. В рамках его реализации запланировано проведение 1648 работ на 925 домах стоимостью 3649 миллионов рублей. Непосредственно в 2017 году запланирован ремонт 480 домов с выполнением 814 работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. С уверенностью можно сказать, что, несмотря на все сложности первого этапа, новая программа успешно стартовала и ежегодно набирает обороты, – рассказал Андрей Поташев.

Одним из показателей эффективности реализации программы является рост доверия граждан к проведению работ. Одним из важных факторов является положительная динамика уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.

Так, по состоянию на июнь 2015 года собираемость взносов составляла лишь треть от общей суммы начислений (34,4 процента), в июне 2016 года – 80 процентов, а в июне 2017 года показатель достиг 90 процентов.

В целях повышения качества осуществляются комплекс мероприятий:

  • введена практика предварительного отбора подрядчиков – сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций;
  • фондом ведется претензионная работа по отношению к недобросовестным подрядным организациям;
  • с 2017 года применена практика укрупнения лотов для привлечения к участию в проведении капитального ремонта подрядных организаций, имеющих опыт организации работ на нескольких объектах одновременно и имеющих устойчивое финансовое положение;
  • министерством ТЭК и ЖКХ проводится работа по совершенствованию областных нормативных правовых актов в сфере капитального ремонта домов;
  • фондом капремонта проводится работа по привлечению на конкурсной основе сторонних организаций для осуществления строительного контроля хода проведения работ.

При этом система капитального ремонта находится в стадии постоянного развития и совершенствуется.

— Начиная с 2013 года в регионе было принято 34 нормативных правовых и 24 правовых акта правительства Архангельской области и министерства ТЭК и ЖКХ в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, внесено 17 изменений в областной закон о капитальном ремонте, – пояснил Андрей Поташев.

Отдельно министр остановился на реализации мероприятий по замене лифтового оборудования. В 2017 году будет установлено 305 новых лифтов в 81 доме в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном и Коряжме. Общая стоимость работ составит свыше 600 миллионов рублей. 

Постановление о реализации региональной программы капитального ремонта было принято большинством депутатов Областного собрания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

ЖКХ

29 июня

Ан­дрей Пота­шев: «Прог­рамма кап­рем­он­та в Поморье наби­ра­ет обороты»

27 июня

Работ­ники водоп­ров­од­но-кана­ли­за­ци­он­ного хоз­яйс­тва Поморья опреде­лили луч­ших по профессии

23 июня

Архан­гель­ская агломе­ра­ция избавля­ет­ся от свалок

23 июня

С 1 июля информа­ция об управля­ющих ком­пани­ях, ТСЖ и ЖСК дол­жна быть раз­меще­на в ГИС ЖКХ

21 июня

Гото­вить котель­ные Нян­домы к зиме будет новая теп­лос­наб­жа­ющая органи­за­ция

16 июня

Обраще­ние с отхода­ми: в мин­леспро­ме Поморья соз­да­дут спе­циаль­ный отдел

16 июня

СМИ приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию регио­наль­ного упол­номо­чен­ного по пра­вам человека

14 июня

Уста­нов­лены нор­мати­вы потребле­ния ком­муналь­ных услуг для мно­гок­вар­тир­ных домов

10 июня

Регион уве­ли­чи­ва­ет финан­сиро­ва­ние на под­гот­ов­ку райо­нов к зиме

8 июня

Планы по бла­го­ус­тройству дол­жны быть предс­та­влены в пра­витель­ство области до 10 июня

7 июня

Ан­дрей Пота­шев: «Все долги за топ­ливно-энер­гети­чес­кие ресур­сы дол­жны быть погаше­ны до 15 августа»

2 июня

Бла­го­ус­тройство тер­рито­рий Поморья: время про­водить торги

1 июня

На твёр­дую «чет­вёрку»: депу­таты оце­нили итоги про­хож­де­ния ото­питель­ного периода

1 июня

Погода вно­сит кор­ректи­вы: в Поморье про­длева­ют ото­питель­ный сезон

31 мая

Для обес­пече­ния вель­чан горя­чей водой модер­низи­ру­ют город­скую сис­тему теп­лос­наб­же­ния

31 мая

Более пяти мил­ли­ар­дов руб­лей вло­жено в 2016 году в раз­ви­тие энер­гети­ки Поморья

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

23 мая

Нор­мати­вы на общедо­мо­вое потребле­ние дол­жны быть при­няты до 1 июня

19 мая

Общест­вен­ники обсуди­ли отчёты регио­наль­ного минис­терства ТЭК и ЖКХ

Похожие новости

29 июня ЖКХ

Ан­дрей Пота­шев: «Прог­рамма кап­рем­он­та в Поморье наби­ра­ет обороты»

18 мая ЖКХ

В Архан­гель­ской области стар­ту­ет кам­па­ния по мас­со­вой замене лиф­тов в жилых домах

18 мая ЖКХ

Реали­за­ция про­граммы кап­рем­он­та-2017 идёт по плану

12 мая ЖКХ

Утвержд­ён поря­док органи­за­ции капи­таль­ного ремон­та жилья при чрез­выч­ай­ных ситуациях

3 мая ЖКХ

Вне­сены измене­ния в пере­чень работ по капи­таль­ному ремон­ту жилья

2 мая ЖКХ

Фонд капи­таль­ного ремон­та Поморья отчит­ал­ся о рабо­те в 2016 году

23 июня ЖКХ

Архан­гель­ская агломе­ра­ция избавля­ет­ся от свалок

16 июня Общество

СМИ приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию регио­наль­ного упол­номо­чен­ного по пра­вам человека

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия