Правительственный час очередной сессии областного Собрания депутатов был посвящён реализации региональной программы капитального ремонта.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева, областная программа капремонта рассчитана на период с 2014 по 2043 годы, разделённый на трёхлетние этапы. В соответствии с ней необходимо отремонтировать 14,5 тысяч домов и выполнить более 90 тысяч видов ремонтных работ.

На первом этапе в 2014–2016 годах капитальный ремонт был проведён в 435 домах. При этом было выполнено 1376 видов работ стоимостью 955 миллионов рублей. 79 видов работ оказались переходящими и будут завершены в 2017 году.

— В настоящее время идет исполнение второго этапа программы 2017–2019 годов. В рамках его реализации запланировано проведение 1648 работ на 925 домах стоимостью 3649 миллионов рублей. Непосредственно в 2017 году запланирован ремонт 480 домов с выполнением 814 работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. С уверенностью можно сказать, что, несмотря на все сложности первого этапа, новая программа успешно стартовала и ежегодно набирает обороты, – рассказал Андрей Поташев.

Одним из показателей эффективности реализации программы является рост доверия граждан к проведению работ. Одним из важных факторов является положительная динамика уровня собираемости взносов на капитальный ремонт.

Так, по состоянию на июнь 2015 года собираемость взносов составляла лишь треть от общей суммы начислений (34,4 процента), в июне 2016 года – 80 процентов, а в июне 2017 года показатель достиг 90 процентов.

В целях повышения качества осуществляются комплекс мероприятий:

введена практика предварительного отбора подрядчиков – сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций;

фондом ведется претензионная работа по отношению к недобросовестным подрядным организациям;

с 2017 года применена практика укрупнения лотов для привлечения к участию в проведении капитального ремонта подрядных организаций, имеющих опыт организации работ на нескольких объектах одновременно и имеющих устойчивое финансовое положение;

министерством ТЭК и ЖКХ проводится работа по совершенствованию областных нормативных правовых актов в сфере капитального ремонта домов;

фондом капремонта проводится работа по привлечению на конкурсной основе сторонних организаций для осуществления строительного контроля хода проведения работ.

При этом система капитального ремонта находится в стадии постоянного развития и совершенствуется.

— Начиная с 2013 года в регионе было принято 34 нормативных правовых и 24 правовых акта правительства Архангельской области и министерства ТЭК и ЖКХ в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, внесено 17 изменений в областной закон о капитальном ремонте, – пояснил Андрей Поташев.

Отдельно министр остановился на реализации мероприятий по замене лифтового оборудования. В 2017 году будет установлено 305 новых лифтов в 81 доме в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном и Коряжме. Общая стоимость работ составит свыше 600 миллионов рублей.

Постановление о реализации региональной программы капитального ремонта было принято большинством депутатов Областного собрания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области