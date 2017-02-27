Молодёжная научно-практическая школа начала свою работу в Архангельске

В Северном (Арктическом) федеральном университете имени

М.В. Ломоносова открылась молодёжная научно-практическая школа «Современные методы молекулярной биологии и биотехнологии: изучение и использование потенциала организмов, функционирующих в экстремальных условиях окружающей среды».

Школа проводится при поддержке правительства Архангельской области. Её теоретический курс представят ведущие российские и зарубежные учёные, признанные специалисты в области микробиологии, биохимии и биотехнологии.

Практическое наполнение форуму задают рассматриваемые вопросы применения микроорганизмов, обитающих в экстремальных экосистемах, для помощи в решении различных задач. Например, для биологической очистки загрязнённых сточных вод.

Молодёжная научно-практическая школа будет работать в САФУ с 27 февраля до 1 марта. Её основной площадкой станет интеллектуальный центр федерального вуза.

Получить подробную информацию о работе школы можно здесь.

Министерство образования и науки Архангельской области