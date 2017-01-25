Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Иван Кодлозеров и Наталья Братюк завоевали семь медалей на чемпионате России

25 января 13:25 Спорт
Иван Кодлозеров и Наталья Братюк завоевали семь медалей
Иван Кодлозеров и Наталья Братюк завоевали семь медалей

В подмосковном городе Пересвете завершился чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Лыжные старты принесли спортсменам Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» две медали. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА Иван Кодлозеров в спринте на 1200 метров классическим стилем занял третье место. А заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА Наталья Братюк в эстафетной гонке стала серебряным призером.

В соревнованиях по биатлону нашим спортсменам также удалось подняться на пьедестал почёта.

В индивидуальной гонке на дистанции 10 километров Наталья Братюк, сделав всего два промаха, завоевала серебряную медаль. У мужчин в этой же категории на дистанции 12 с половиной километров третье место занял Иван Кодлозеров.

В спринтерской гонке на семь с половиной километров Иван после первого рубежа составлял конкуренцию будущему победителю, но досадная ошибка на втором огневом рубеже отбросила его на вторую позицию.В итоге – серебряная награда.

В заключительный день соревнований организаторы предложили участникам зрелищные соревнования по спринт-пасьюту. Сначала спортсменам предстояло пробежать пролог – три круга по 900 метров с двумя огневыми рубежами, а затем, после пересчёта времени, с учётом коэффициента каждого спортсмена, биатлонисты выходили на старт гонки преследования (пасьют). В этой дисциплине  северяне синхронно пришли к финишу третьими.

— Поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением на чемпионате России, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Иван и Наталья упорными тренировками доказали, что они являются одними из лучших российских спортсменов.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

25 января

Сту­ден­ты про­фтеха получи­ли окон­чатель­ную отсро­чку от служ­бы в армии

25 января

Выяв­лено неце­ле­вое исполь­зова­ние средств при стро­итель­стве лыже­рол­лер­ной трас­сы в Устья­нс­ком районе

25 января

Иван Код­лозе­ров и Наталья Бра­тюк завое­вали семь меда­лей на чем­пи­она­те России

25 января

Игорь Орлов вру­чит наг­радные листы семьям геро­ев Победы

25 января

День рос­сийско­го сту­ден­чества отмеча­ет моло­дёжь Поморья

24 января

В Кату­нино про­шла кве­ст-иг­ра «Про­Выбо­ры»

24 января

ЕГЭ-2017: глава Рособр­на­дзора отве­тит на воп­росы роди­те­лей выпуск­ни­ков школ

24 января

Архан­гель­ская область – среди луч­ших спор­тивных регио­нов России

24 января

Моло­дежь Поморья приг­лаша­ют на пси­хо­ло­ги­чес­кий тренинг

24 января

Зарпла­ты педа­го­гов – на осо­бом конт­ро­ле минис­терства образо­ва­ния

24 января

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

24 января

Олим­пийс­кий чем­пи­он Бес­лан Муд­ра­нов встре­тил­ся с дзю­до­ис­тами Поморья

23 января

Вни­ма­ние: измени­лись услу­ги Феде­раль­ной кадаст­ро­вой пала­ты Рос­ре­ес­тра

23 января

Вете­ран «Вод­ника» Нико­лай Пар­фе­нов отме­тил 80-лет­ний юбилей!

23 января

Воен­но-спор­тив­ная эстафе­та соб­рала про­дол­жате­лей «мар­гел­ов­ских» традиций

23 января

Игорь Орлов встре­тил­ся со зна­ме­ни­ты­ми бор­цами России

23 января

Более девя­ти тысяч чле­нов избира­тель­ных комис­сий про­шли обучение

23 января

От учеб­ника по исто­рии края до стрит-ар­та: под­дер­жаны ини­ци­ати­вы к 80-ле­тию области

23 января

Архан­гель­ские контр­раз­ведчи­ки под­вели итоги рабо­ты за 2016 год

Похожие новости

25 января Общество

Иван Код­лозе­ров и Наталья Бра­тюк завое­вали семь меда­лей на чем­пи­она­те России

24 января Общество

Архан­гель­ская область – среди луч­ших спор­тивных регио­нов России

24 января Общество

Олим­пийс­кий чем­пи­он Бес­лан Муд­ра­нов встре­тил­ся с дзю­до­ис­тами Поморья

23 января Общество

Вете­ран «Вод­ника» Нико­лай Пар­фе­нов отме­тил 80-лет­ний юбилей!

23 января Общество

Воен­но-спор­тив­ная эстафе­та соб­рала про­дол­жате­лей «мар­гел­ов­ских» традиций

23 января Общество

Игорь Орлов встре­тил­ся со зна­ме­ни­ты­ми бор­цами России

18 января Общество

Иван Код­лозе­ров завое­вал «брон­зу» на чем­пи­она­те Рос­сии по лыж­ным гонкам

17 января Общество

Сбор­ная севе­рян взяла «золо­то» на чем­пи­она­те СЗФО по нас­толь­ному теннису

16 января Общество

На Крас­ной прис­тани откры­лся бес­платный каток

16 января Общество

16 января – все­мир­ный День ледовара

16 января Общество

Архан­гель­ские спор­тсме­ны завое­вали пер­вое место на пер­венстве СЗФО по лег­кой атлетике

13 января Общество

Четы­ре юно­шес­кие коман­ды ЦРС «Вод­ник» вышли в фина­лы все­рос­сийск­их сорев­нова­ний

12 января Общество

Кирилл Сив­цев завое­вал четы­ре «золо­та» на пер­венстве СЗФО по конь­ко­бежному спорту

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия