Иван Кодлозеров и Наталья Братюк завоевали семь медалей на чемпионате России

В подмосковном городе Пересвете завершился чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Лыжные старты принесли спортсменам Регионального центра спортивной подготовки «Поморье» две медали. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА Иван Кодлозеров в спринте на 1200 метров классическим стилем занял третье место. А заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА Наталья Братюк в эстафетной гонке стала серебряным призером.

В соревнованиях по биатлону нашим спортсменам также удалось подняться на пьедестал почёта.

В индивидуальной гонке на дистанции 10 километров Наталья Братюк, сделав всего два промаха, завоевала серебряную медаль. У мужчин в этой же категории на дистанции 12 с половиной километров третье место занял Иван Кодлозеров.

В спринтерской гонке на семь с половиной километров Иван после первого рубежа составлял конкуренцию будущему победителю, но досадная ошибка на втором огневом рубеже отбросила его на вторую позицию.В итоге – серебряная награда.



В заключительный день соревнований организаторы предложили участникам зрелищные соревнования по спринт-пасьюту. Сначала спортсменам предстояло пробежать пролог – три круга по 900 метров с двумя огневыми рубежами, а затем, после пересчёта времени, с учётом коэффициента каждого спортсмена, биатлонисты выходили на старт гонки преследования (пасьют). В этой дисциплине северяне синхронно пришли к финишу третьими.

— Поздравляю наших спортсменов с успешным выступлением на чемпионате России, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Иван и Наталья упорными тренировками доказали, что они являются одними из лучших российских спортсменов.



Агентство по спорту Архангельской области