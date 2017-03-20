Выбрать оптимальную ценовую категорию для расчетов за электроэнергию будет проще

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области запустило проект по созданию «Тарифного калькулятора в электроэнергетике», цель которого – автоматизация расчета платы за электрическую энергию.

На сегодняшний день существует шесть ценовых категорий, по которым рассчитывается стоимость электрической энергии (мощности) для предприятий Архангельской области. Организации вправе самостоятельно выбирать ценовую категорию исходя из параметров своего электропотребления и вида прибора учёта.

«Тарифный калькулятор в электроэнергетике» упростит процедуру выбора оптимальной ценовой категории. Потребитель одномоментно сможет рассчитать стоимость электроэнергии по всем доступным ценовым категориям и выбрать наиболее выгодную.

Планируется, что сервис станет доступным для использования уже летом этого года на официальном сайте агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области