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«Русскую Арктику» представили на фестивале «Первозданная Россия»

24 января 9:00 Арктика

В Москве проходит IV Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». В этом году основной темой этого масштабного культурно-массового события природной тематики стало столетие заповедной системы России.

20 января в Центральном Доме Художника открылась выставка, посвящённая национальному парку «Русская Арктика». Свои снимки представил сотрудник парка, архангельский фотограф Николай Гернет. Он привёз в Москву арктические пейзажи, фото белых медведей, моржей и песцов.

21 января на главной фестивальной сцене состоялась лекция Николая Гернета «Настоящая Арктика». Послушать рассказ о работе нацпарка «Русская Арктика», его территориях – архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа – и обитателях собрались порядка 120 человек. Они увидели, как выглядит настоящая суровая Арктика и в редкие часы хорошей погоды, и в обычные дни, «быт» белых медведей в фотографиях, узнали о настоящей жизни в Арктике без прикрас.

В тот же день, в рамках фестивальной кинопрограммы «Разумный кинематограф» состоялся показ документального фильма «Клёвые парни из бухты Тихой», снятый на острове Гукера (ЗФИ) в 2013 году. На встречу со зрителями пришли создатели фильма: режиссёр Борис Амаров и автор сценария Снежана Красинская.

Фестиваль «Первозданная Россия» продлится до 26 февраля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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