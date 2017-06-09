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Евгений Фоменко:
«Переход на карту «Мир» – это обеспечение суверенитета платёжного пространства России»

9 июня 15:20 Экономика Инновации

К 1 июля 2018 года более 60 тысяч работников бюджетной сферы Поморья станут пользователями национальной платёжной системы «Мир».

Детали процесса обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Фоменко.

Он напомнил, что в мае этого года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О национальной платёжной системе»:

«Основанием для внесения этих изменений стала сильная зависимость России от иностранных платёжных инструментов. Создание собственной платёжной системы позволит обеспечить финансовую безопасность и суверенитет платёжного пространства  Российской Федерации».

Ключевой инструмент – карта «Мир» – создана при всесторонней поддержке государства.

Заместитель председателя правительства региона подчеркнул: работа по переводу работников бюджетной сферы Поморья на пользование картой «Мир» находится на контроле губернатора Архангельской области Игоря Орлова и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Высокая гарантия защиты и никаких дополнительных комиссий

На совещании отметили практические плюсы карты «Мир»:

  • высокая гарантия защиты: при создании системы использованы самые современные технологии, соответствующие мировым стандартам;
  • все действующие банкоматы будут обладать возможностью обслуживания карты «Мир», при этом никаких дополнительных комиссий, кроме существующих, введено не будет.

На перспективу планируется дальнейшее развитие национальной платёжной системы России, в рамках которого пользование картой «Мир» станет возможным на территориях ряда иностранных государств.

Плюс к этому ожидается разработка специальной бонусной программы для пользователей карты.

Выпущено уже более пяти миллионов карт

По информации заместителя министра экономического развития региона Олега Бачерикова, в бюджетной сфере Архангельской области работает более 60 тысяч человек. До конца июня 2018 года все они должны перейти на карту «Мир».

Причём, вновь принятые сотрудники будут сразу же становиться пользователями этой платёжной системы. 

— На сегодняшний день, по данным Центробанка России, выпущено уже более пяти миллионов карт «Мир». Участниками процесса являются свыше 300 банков, расположенных на территории страны. Из них 94 осуществляют выпуск карт, – отметил Олег Бачериков.

Напомним, в Архангельской области представители банковского сектора подтвердили высокую степень готовности банкоматов, терминалов и другой инфраструктуры к обслуживанию карт «Мир» с 1 июля этого года.

В случае возникновения технических сложностей при пользовании новой платёжной системой на территории Поморья, необходимо обращаться в министерство экономического развития Архангельской области, которое будет разрешать эти вопросы во взаимодействии с банковскими структурами.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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