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В школах Поморья проходят специальные уроки безопасности

27 января 14:00 Общество Безопасность
Министр образования и науки Игорь Скубенко и начальник пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Чистяков проводят урок безопасности
Министр образования и науки Игорь Скубенко и начальник пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Чистяков проводят урок безопасности

Министерство образования и науки Поморья совместно с ГУ МЧС России
по Архангельской области организовали серию открытых уроков безопасности, посвящённых возможным угрозам, которые несут в себе обильные снегопады и последующие за ними оттепели. Одна из таких профилактических бесед прошла в архангельской гимназии №6.

Даже небольшие снежные горы могут стать смертельной ловушкой, а внешне миниатюрная глыба льда, сорвавшаяся с крыши, может причинить серьёзную травму. О том, как избежать чрезвычайных ситуаций, ребятам рассказали министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко и начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

В 2005 году в разных районах Поморья под снегом погибло четверо подростков, ещё одна трагедия произошла в марте 2008 года. С тех пор смертельных случаев зафиксировано не было. Но обильные снегопады последних недель заставляют повысить бдительность, придавая актуальность вопросам безопасного поведения детей на улицах и во время отдыха на природе.

— Результаты замеров показывают, что снега выпало больше нормы. В феврале также ожидается много осадков. Хочу отметить, что снег с крыш домов начинает сходить при температуре от минус двух градусов и выше. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок знал фразу: «Минус два и выше – берегитесь крыши!», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков.

Путь в школу и обратно, как правило, ребята знают досконально. Но, были случаи, когда заигравшись на улице, школьники пренебрегали элементарными правилами безопасности.

Во время оттепели стоит обратить внимание на крыши домов, ведь там может находиться скрытая ледовая угроза, а для  катания с горки лучше найти склон без снежных козырьков, накатанный и безопасный – следуя таким простым советам можно избежать серьёзных проблем. 

— Разработана программа специальных профилактических уроков, в ходе которых ребятам будут даны советы, как следует себя вести в той или иной ситуации. Мы рекомендуем провести такие встречи в каждой школе Архангельской области, – подчеркнул министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области

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