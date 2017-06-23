Поморье и НАО развивают сотрудничество в сфере защиты прав человека

Уполномоченные по правам человека в Архангельской области и Ненецком автономном округе Любовь Анисимова и Лариса Свиридова подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве.
Это событие состоялось в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО.
Соглашение предполагает различные формы взаимодействия:
— Наша главная цель – организация совместной работы в интересах жителей двух регионов, широкое взаимодействие по разрешению вопросов в сфере восстановления нарушенных прав граждан, – подчеркнула Любовь Анисимова.