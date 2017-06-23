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Поморье и НАО развивают сотрудничество в сфере защиты прав человека

23 июня 16:30 Законотворчество События

Уполномоченные по правам человека в Архангельской области и Ненецком автономном округе Любовь Анисимова и Лариса Свиридова подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве.

Это событие состоялось в рамках заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО.

Соглашение предполагает различные формы взаимодействия:

  • оказание содействия в работе с органами госвласти Архангельской области и Ненецкого автономного округа;
  • разработка и направление федеральным госорганам совместных предложений по вопросам усиления гарантий защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
  • взаимный обмен информацией, аналитическими и справочными, методическими материалами;
  • регулярные двусторонние консультации по вопросам защиты и соблюдения прав человека.

— Наша главная цель – организация совместной работы в интересах жителей двух регионов, широкое взаимодействие по разрешению вопросов в сфере восстановления нарушенных прав граждан, – подчеркнула Любовь Анисимова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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