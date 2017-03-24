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Игорь Орлов напутствовал участников молодёжного форума «Арктика. Сделано в России»

24 марта 19:00 Общество Молодежь Арктика
Фото Артёма Келарева
Фото Артёма Келарева

Самое большое региональное представительство на III международном молодёжном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» – 16 участников и три волонтёра – из Архангельской области.

Молодые учёные, студенты, сотрудники предприятий региона, среди которых  экологи, нефтехимики, энергетики, экономисты, юристы, врачи встретились сегодня с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Глава Поморья подчеркнул, что молодые люди, живущие и работающие в Архангельской области привнесут в работу форума мощную прикладную составляющую. Привлечь внимание к истории, бесценному опыту, к роли Поморья в развитии Арктики – это тоже задача молодёжного арктического форума

— Мы уже живём в Арктике, мы строим здесь свою жизнь и не стремимся осваивать её «вахтовым методом». Именно с такой позицией вы должны принять участие в обсуждении арктических вопросов, – напутствовал молодёжь Игорь Орлов.  

Кстати, именно этой теме будет посвящена лекция Игоря Орлова «Арктическая зона РФ: уезжать или жить и развивать?», которая состоится в день открытия форума 27 марта.

В продолжение встречи участники форума и волонтёры от Архангельской области задали вопросы главе региона.

Участник форума, заместитель директора Высшей школы энергетики, нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Павел Марьяндышев рассказал губернатору, что занимается совершенствованием энергетического использования древесного топлива и нацелен на подбор оптимальной технологии по производству высокоэффективного биотоплива.

Игорь Орлов согласился с молодым ученым: вопрос энергетики для Арктики сегодня является одним из самых важных.

— Биоэнергетика сегодня становится одним из определяющих направлений развития Архангельской области, поэтому мы заинтересованы в таких разработках и готовы выступить связующим звеном между наукой и бизнесом, чтобы предприниматели узнали о ваших разработках, – сказал Игорь Орлов.

В завершение встречи Игорь Орлов пожелал ребятам удачи на форуме, новых интересных знакомств, ярких впечатлений и отметил, что молодёжный форум, как и форум «Арктика – территория диалога», должен получить «постоянную прописку» в Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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