С 1 июня откроется прямое авиасообщение из Архангельска в Калининград

Регулярные полеты из Архангельска будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, самолётами Boeing В 373-500

Прямой рейс между Поморьем и самым западным регионом России в первый день лета планирует запустить компания «НордАвиа»

Регулярные полеты из Архангельска в прибалтийский анклав будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, самолётами Boeing В 373-500.

Рейс рассчитан на 132 пассажира. Минимальная стоимость билета составит 6 100 рублей.

Бывший административный центр Восточной Пруссии является популярным для северян туристическим направлением.

С появлением прямого авиасообщения возможности жителей двух областей для познавательного и делового туризма в оба региона расширятся, отметили в министерстве транспорта Архангельской области.

Полётная программа рассчитана на три летних месяца.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области