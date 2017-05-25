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С 1 июня откроется прямое авиасообщение из Архангельска в Калининград

25 мая 18:00 Туризм Транспорт
Регулярные полеты из Архангельска будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, самолётами Boeing В 373-500
Регулярные полеты из Архангельска будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, самолётами Boeing В 373-500

Прямой рейс между Поморьем и самым западным регионом России в первый день лета планирует запустить компания «НордАвиа»

Регулярные полеты из Архангельска в прибалтийский анклав будут выполняться один раз в неделю, по четвергам, самолётами Boeing В 373-500.

Рейс рассчитан на 132 пассажира. Минимальная стоимость билета составит 6 100 рублей.

Бывший административный центр Восточной Пруссии является популярным для северян туристическим направлением.

С появлением прямого авиасообщения возможности жителей двух областей для познавательного и делового туризма в оба региона расширятся, отметили в министерстве транспорта Архангельской области.  

Полётная программа рассчитана на три летних месяца.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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