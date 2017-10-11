В Архангельске пройдет министерская сессия стран Баренцева региона

17-19 октября Архангельск станет площадкой обсуждения вопросов национального и межрегионального сотрудничества стран Баренцева/ Евроарктического региона (БЕАР).

В столице Поморья соберутся министры иностранных дел России, Швеции, Норвегии, Финляндии, послы государств-участников Баренцева/Евроарктического совета, представители стран-участниц Баренцева сотрудничества – Дании и Исландии, Европейского союза, Международного Баренцева секретариата, губернаторы северных регионов России и стран БЕАР.



В рамках сессии 19 октября Россия передаст Швеции национальное председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Напомним, председательство в СБЕР осуществляется поочередно Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией на условиях ротации сроком на два года.

Председательство в Региональном Баренцевом совете перейдет от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).

В преддверии встречи министров иностранных дел стран БЕАР 17-18 октября в Архангельске состоятся заседание Баренцева регионального комитета и Баренцева Регионального Совета, который объединяет губернаторов северных регионов России и стран БЕАР. На мероприятиях обсудят итоги и перспективы межрегионального сотрудничества.

Как подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, регион неслучайно выбран площадкой для проведения знакового мероприятия. Архангельская область в 2013-2015 годах была председателем в Баренцевом региональном совете и получила высокую оценку со стороны стран-участниц Баренцева/Евроарктического региона и Министерства иностранных дел России.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области