Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин поделился с журналистами итогами международного форума «Арктика – территория диалога».

— На мой взгляд, форум удался. Произошла странная метаморфоза: на площадках, где обычно проходит международный диалог, обсуждается серьезная повестка, воцарился арктический холод, а на арктическом форуме, наоборот, все почувствовали тепло. Состоялись интересные дискуссии, было очень высокое представительство стран, – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в форуме приняли участие три главы государства, девять министров иностранных дел, 31 иностранная делегация, а общее количество участников вдвое превысило планы организаторов и составило 2 435 человек.

— Это говорит о том, что люди соскучились по нормальному разговору. И Арктика как территория диалога смогла уберечь себя от возможных санкций и ограничений. И отсюда, я надеюсь, начнется некое потепление в целом во многих отношениях. По крайней мере, вы видели, как наш Президент совершенно четко расставил акценты в отношении США и Запада. Мы готовы к открытому диалогу. И у нас нет никаких камней и камушков за пазухой. Арктический форум в этом плане крайне был важен, – заявил Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что сложно представить, чтобы у Арктики был какой-то один, всеобъемлющий хозяин. Но существующие интересы в последнее время явно усилились и обросли конкретными технологиями и проектами, поэтому требуют системного подхода, комплексного анализа и координации при их воплощении.

Дорогу осилит идущий

Если говорить о Северном морском пути, то, по словам заместителя председателя Правительства РФ – это «большая дорога, которая сегодня становится жизненно необходимой. Она самая короткая и безопасная, находится вдали от разных очагов напряжения. Но для её использования дорогу нужно насытить необходимым количеством грузов, товаров и услуг, которые она может предоставлять: навигационных, связи, спасения, в случае необходимости».

На вопрос о степени готовности к реализации проекта «Белкомур» Дмитрий Рогозин ответил, что Северный широтный ход и строительство «Белкомура» – крайне важные для России проекты.

— «Белкомур» непосредственно ориентирован на Архангельск и Мурманск через Коми для подвоза промышленных товаров. Оба проекта правильные и требуют скорейшей реализации, вопрос – в выборе партнеров, – сказал Дмитрий Рогозин. – Вчера на российско-китайской встрече я сказал вице-премьеру Госсовета КНР Ван Яну: «Нам важна позиция Китая, который предварительно заявлял, что ему это интересно». Президент Владимир Путин сегодня тоже об этом сказал.

Вице-премьер заметил: поставленные китайскими партнерами вопросы говорят о начале профессиональной проработки проектов с их стороны.

– Надеюсь, оба проекта будут реализованы к моменту, когда мы выйдем на серьезную добычу углеводородов и будем абсолютно готовы, обеспечив безопасность и эффективность Северного морского пути, выводить туда и продукцию Урала. Темы очень интересные, мы будем ежедневно ими заниматься и они будут реализованы, – подвёл итог Дмитрий Рогозин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области