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Лев Левит:
«Нужно научиться минимизировать риски от нашей деятельности в Арктике»

24 марта 12:45
Фото Александра Дрикера
Фото Александра Дрикера

Экологические проблемы, защита арктического биологического разнообразия и вопросы влияния лесных площадей в формировании климата Севера России стали предметом обсуждения учёных и студентов САФУ в рамках круглого стола по теме «Защита Арктики», который состоялся в преддверии международного форума «Арктика – территория диалога».

В стратегиях государственного развития арктических стран защита окружающей среды стоит выше, чем промышленное освоение региона, отметил, открывая встречу, директор Арктического центра стратегических исследований Константин Зайков

Действия  государств направлены на то, чтобы минимизировать последствия прогнозируемых событий в Арктике, которые могут появиться вследствие рисков, которые учёные разделяют на две группы: возникших в результате глобальных изменений климата и под воздействием человеческой деятельности.

Будем жить как в тропиках?

Западные учёные бьют тревогу и подчеркивают, что если таяние будет продолжаться теми же темпами, то уже к 2070 году часть городов и даже стран земного шара может оказаться под водой.Ответа на вопрос, что вызывает процесс глобального потепления, несущего колоссального риски для человека, экономики и природы в целом, пока нет.

Более того, часть учёного мира заявляет о том, что человечество на пути к новому малому ледниковому периоду, а наблюдаемые тепловые флуктуации – это показатель поворота климата к похолоданию.

В любом случае это несет глобальные риски для окружающей среды, для экосистемы и для человека, который работает и живет в арктическом регионе, подчеркнул Константин Зайков.

Вечная мерзлота не вечна

Другая важная проблема, связанная с изменением климата – деградация многолетней мерзлоты. Это проблема сохранения существующих коммуникаций, инфраструктуры в Арктике.

Особенно это актуально для России, где за Полярным кругом построены десятки городов с сотнями тысяч населения.

— Фундаменты и конструкции, возведенные там, не соответствуют изменяющимся условиям, – пояснил учёный. – Последние  несколько лет наше внимание обращают на то, что ключевая проблема Норильска и других городов в том, что дома разрушаются с фундамента. Это колоссальная нагрузка на систему ЖКХ.

Необходимы новые технологические решения для модернизации существующей инфраструктуры и при строительстве новой.

Влияние на экосистему

Таяние мерзлоты оказывает огромное влияние на всю экосистему Арктики.

Учёные не исключают, что концентрации тяжелых металлов, химических элементов, и вредных бактерий при таянии мерзлоты могут попасть в цепочки питания рыб. Это таит большую опасность как для природы, так и для человека.  

В Исландии и Норвегии активно обсуждается проблема рыболовства. В связи с повышением температуры воды отдельные виды промысловой рыбы (треска, сельдь) начинают менять пути миграции. К чему это может привести в будущем сегодня предсказать невозможно.

Антропогенные риски

Немалые риски возникают в результате человеческой деятельности в Арктике. Хвостохранилища отработанной рудниковой породы и другие результаты хозяйственной активности в арктическом регионе наносят ущерб ранимой экосистеме Заполярья.  

Одна из ключевых проблем связана с возможными разливами нефти.

— Риски, которые возникают в Арктике в последнее время – это глобальный вызов, – отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. – Нам необходимо научиться минимизировать последствия  для природы, которые напрямую связаны с деятельностью человека.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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