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«Команда 29. Юниор» выявила победителей

6 июля 11:20 Районы Молодежь

В Онеге состоялся финал областного конкурса активистов детских и молодёжных общественных объединений Архангельской области «Лидер XXI века».

Победителем регионального этапа конкурса «Лидер XXI века» в возрастной категории 14–15 лет стала Марина Тормосова из Архангельска, в возрастной категории 16–17 лет – Юлия Илатовская из поселка Ясный Пинежского района.

Для того, чтобы выявить сильнейших, самые яркие представители молодёжного движения из 15 муниципальных образований Архангельской области собрались на базе онежского дворца спорта в рамках профильной смены «Команда 29. Юниор».

В качестве тренеров выступили представители областного Дома молодёжи, Корпорации развития Архангельской области, региональной общественной палаты и Архангельского городского культурного центра «Луч».

Ребят ждала большая образовательная программа, в ходе которой прошли тренинги, мастер-классы и занятия по интересам.

Подводя итоги профильной смены, начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв подчеркнул:

«Очень важно вовлечение молодёжи в таком возрасте в социально-значимые процессы на территории региона. Важно, чтобы они понимали проблемы области и знали, как их решать, активно демонстрировали свою жизненную позицию прямо сейчас, становились лидерами студенческих союзов, умели объединять вокруг себя людей».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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