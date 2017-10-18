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Юных северян приглашают на фестиваль-конкурс «Сияние Арктики»

18 октября 15:00 Общество

Началась регистрация участников II всероссийского фестиваля-конкурса хореографического творчества «Сияние Арктики». Предварительные заявки принимаются до 20 ноября.

Напомним, первый такой форум прошёл в 2017 году в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Архангельской области.

Фестиваль собрал танцоров из нашего региона, а также из Санкт-Петербурга и Кирова. В конкурсной программе приняли участие как коллективы, так и отдельные исполнители в возрасте от 7 до 25 лет. Было представлено почти 100 танцевальных номеров.

II всероссийский фестиваль-конкурс «Сияние Арктики» состоится в Архангельске с 12 по 15 января 2018 года на площадке Дворца детского и юношеского творчества.

Гала-концерт и церемония награждения пройдут в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова.

Участники представляют конкурсные номера в следующих номинациях:

  • детский танец (7-9 лет);
  • народный танец;
  • стилизованный народный танец;
  • современный танец;
  • классический танец;
  • эстрадный танец;
  • сольный танец.

Стоит отметить, что жюри фестиваля-конкурса представлено российскими профессионалами в области хореографического искусства.

Заявки принимаются по электронной почте: severfest@mail.ru. Форма для заполнения бланка регистрации размещена в приложении.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 902 285-59-50 (Дмитрий Мельников, директор фестиваля «Сияние Арктики»), +7 902 702-87-38 (Сусанна Воюшина, главный координатор фестиваля).

Министерство образования и науки Архангельской области

Приложения

Форма заявки

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