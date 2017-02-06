Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Стать волонтёром форума «Арктика – территория диалога» можно до 15 февраля

6 февраля 14:50 Общество Арктика

Более 400 человек изъявили желание стать волонтёрами международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта. Отбор претендентов продолжается. Подать заявку можно до 15 февраля.

Для того чтобы стать волонтёром, необходимо пройти программу обучения на базе САФУ имени М.В. Ломоносова. Возможен и дистанционный вариант получения необходимых для работы знаний.

После этого из числа претендентов отберут тех, кому предстоит побывать на площадках крупнейшего в Поморье международного форума.

Сейчас потенциальным волонтёрам необходимо пройти регистрацию на сайте фонда «Росконгресс». Дата окончания приёма заявок – 15 февраля 2017 года.

В случае возникновения вопросов, связанных с регистрацией, можно обращаться на электронную почту: info@congress.ru.

Общее собрание претендентов, а также второй этап отбора и обучения состоятся 15 и 16 февраля в научной библиотеке САФУ им. М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба федерального вуза.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

6 февраля

Стать волон­тё­ром фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» можно до 15 февраля

6 февраля

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

6 февраля

Мороз про­длил выход­ные: в неко­торых шко­лах Поморья отмене­ны занятия

3 февраля

Педа­гоги и школь­ники Поморья могут стать участ­ни­ками фес­тива­ля «Хра­ни огонь род­ного очага»

3 февраля

Игорь Ску­бен­ко: «Доп­ол­нитель­ное образо­ва­ние не зна­чит вто­рос­теп­ен­ное»

3 февраля

«Вычис­ле­ния на Grid сис­тем­ах»: в САФУ прой­дёт меж­дуна­род­ная науч­но-прак­тич­ес­кая школа

2 февраля

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту про­фори­ен­тац­ион­ная выставка для молодёжи

2 февраля

Круп­ные ком­па­нии гото­вы под­дер­жать регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills

1 февраля

130 школь­ни­ков и сту­ден­тов Поморья участ­во­вали во вто­ром этапе выпуск­но­го сочинения

1 февраля

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: стали известны имена участ­ни­ков III сезона

1 февраля

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют на выставку «Нау­ка, образо­ва­ние и карьера»

30 января

Поморье гото­вит­ся к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills Russia

28 января

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

27 января

В шко­лах Поморья про­хо­дят спе­циаль­ные уроки безо­пас­ности

26 января

26 января сос­то­ит­ся област­ное соб­ра­ние роди­те­лей выпуск­ни­ков девя­тых классов

25 января

Педа­гоги Архан­гель­ска смо­гут при­со­еди­ниться к про­грамме нас­тавни­чес­тва

25 января

Сту­ден­ты про­фтеха получи­ли окон­чатель­ную отсро­чку от служ­бы в армии

25 января

В помощь выпуск­ни­кам: Рособр­на­дзор начал пуб­лика­цию виде­окон­суль­та­ций по под­гот­ов­ке к ЕГЭ-2017

Похожие новости

6 февраля Образование

Стать волон­тё­ром фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» можно до 15 февраля

17 января Образование

Начал­ся отбор участ­ни­ков на III моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

17 января Образование

В САФУ соз­да­дут лабо­рато­рию аркти­чес­кого био­мо­ни­то­рин­га

2 февраля Общество

Объяв­лена дело­вая про­грамма фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

30 января Губернатор

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

30 января Общество

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

25 января Общество

Гос­тей аркти­чес­кого фору­ма при­мут более 30 оте­лей Поморья

20 января Экономика

Лес­ная наука в дейс­твии: ДНК из трёх иголок

17 января Общество

Учас­тие 14 госу­дарств пред­пола­га­ет­ся в фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

16 января Общество

Энер­гети­ки регио­на гото­вы к меж­дуна­род­ному аркти­чес­кому форуму

13 января Общество

Пред­при­ятия общепи­та Поморья гото­вят­ся при­нимать гос­тей аркти­чес­кого форума

11 января Губернатор

Наци­ональ­ные парки Поморья – север­ные фор­посты Года экологии

10 января Общество

Аркти­чес­кая «убор­ка» получа­ет про­дол­же­ние

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия