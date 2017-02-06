Более 400 человек изъявили желание стать волонтёрами международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта. Отбор претендентов продолжается. Подать заявку можно до 15 февраля.

Для того чтобы стать волонтёром, необходимо пройти программу обучения на базе САФУ имени М.В. Ломоносова. Возможен и дистанционный вариант получения необходимых для работы знаний.

После этого из числа претендентов отберут тех, кому предстоит побывать на площадках крупнейшего в Поморье международного форума.

Сейчас потенциальным волонтёрам необходимо пройти регистрацию на сайте фонда «Росконгресс». Дата окончания приёма заявок – 15 февраля 2017 года.

В случае возникновения вопросов, связанных с регистрацией, можно обращаться на электронную почту: info@congress.ru.

Общее собрание претендентов, а также второй этап отбора и обучения состоятся 15 и 16 февраля в научной библиотеке САФУ им. М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба федерального вуза.

Министерство образования и науки Архангельской области