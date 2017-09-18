Пинежане представят на Маргаритинской ярмарке чайную церемонию

В этом году на Маргаритинской ярмарке презентационную палатку Пинежского района «Пинежское разнотравье» будет представлять коллектив туристического комплекса «Голубино».

Они представят чайную церемонию, бытующую на Пинежье, расскажут о различных чаях и травяных сборах.

На площадку «Городок мастеровой» делегация Пинежского района привезёт традиционные и ремесленные изделия народного творчества, выполненные народными умельцами.

В культурной программе главной осенней ярмарки региона будут задействованы творческие коллективы из 10 регионов России. Пинежский район представит Карпогорский народный хор, который даст несколько концертов в Архангельске и Новодвинске.

По материалам газеты «Пинежье»