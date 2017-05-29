Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Объявлен конкурс годовых отчётов для некоммерческих организаций «Точка отсчёта»

29 мая 14:00 НКО

«Точка отсчёта» – проект, направленный на повышение прозрачности и открытости российского некоммерческого сектора путём подготовки и распространения публичных годовых отчётов.

Конкурс организован ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и комитета общественных связей Москвы в партнёрстве с «Агентством социальной информации» и центром «Благосфера».

Участие в конкурсе – это не только представление на суд экспертов своего годового отчета, но и «голосование» участников за стандарты прозрачности и утверждение публичной добровольной отчетности в качестве повседневной нормы для НКО.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подготовить отчёт о своей деятельности за 2016 год, разместить его в сети интернет и до 31 июля заполнить заявочную форму, размещённую на странице проекта.

Каждая организация, принявшая участие в конкурсе, получит сертификат соответствия годового отчёта стандарту представления информации широкому кругу заинтересованных лиц, а также индивидуальные результаты оценки годового отчёта с итоговыми баллами, выставленными по каждому из параметров, оцениваемых жюри.

По вопросам участия обращайтесь по телефону: +7 985 770-33-93 или по электронной почте: tochkao@donorsforum.ru.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»

Общество

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Кор­пора­ция раз­ви­тия рас­пахи­ва­ет двери

29 мая

Воен­но-спор­тив­ная игра «Салют» сос­то­ялась в Архан­гель­ске

29 мая

В При­мор­ском райо­не Архан­гель­ской области про­шла эко­ло­ги­чес­кая акция «Кур­тя­ево – наша забота».

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

29 мая

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

29 мая

Новый фор­мат кон­фер­ен­ции МСП – про­дол­же­ние рабо­ты по фор­миро­ва­нию откры­того диа­лога с бизнесом

29 мая

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая

Объяв­лен кон­курс годо­вых отчё­тов для неком­мерч­ес­ких органи­за­ций «Точ­ка отсчёта»

29 мая

Про­фес­си­она­лов турин­дуст­рии приг­лаша­ют к учас­тию в конкурсе

29 мая

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

26 мая

Вик­тор Икон­ни­ков: «У Архан­гель­ской области и Гер­ма­нии есть потен­ци­ал для рас­шире­ния сот­рудни­чес­тва»

26 мая

Более 160 спе­ци­алис­тов в сфере заку­пок повыси­ли свою ква­ли­фи­ка­цию

26 мая

Поморье гото­во к про­веде­нию осно­вного этапа ЕГЭ-2017

26 мая

Пер­вый юнар­мейс­кий парад сос­то­ял­ся в Архан­гель­ске

26 мая

В Архан­гель­ске будут выдавать шен­генс­кие визы в Германию

26 мая

Более шести с полови­ной тысяч чело­век гото­вы при­нять тех­нику­мы и кол­леджи Поморья

26 мая

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

Похожие новости

29 мая Общество

Объяв­лен кон­курс годо­вых отчё­тов для неком­мерч­ес­ких органи­за­ций «Точ­ка отсчёта»

24 мая Общество

Каза­ки Кот­ласа – на охране общест­вен­ного порядка

19 мая Общество

НКО Поморья приг­лаша­ют при­нять учас­тие в кон­курсе про­ек­тов Миноб­рна­уки

17 мая Общество

Завер­ша­ет­ся приём заявок на кон­курс «Актив­ное поколе­ние»

12 мая Общество

12 педа­го­гов и сту­ден­тов регио­на стали победи­те­ля­ми кон­курса гран­тов им. Л. С. Выготс­ко­го

11 мая Общество

Открыт приём заявок на III област­ной кон­курс информа­ци­он­ных про­ек­тов для НКО

19 апреля Общество

Завер­шен пер­вый этап регио­наль­ного кон­курса про­ек­тов неком­мерч­ес­ких органи­за­ций

18 апреля Общество

Стар­то­вал кон­курс на получе­ние пре­зи­дентск­их гран­тов для неком­мерч­ес­ких органи­за­ций

4 апреля Общество

Опреде­лён поря­док про­веде­ния кон­курс­ов на получе­ние пре­зи­дентск­их гран­тов для НКО

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия