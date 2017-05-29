Объявлен конкурс годовых отчётов для некоммерческих организаций «Точка отсчёта»

«Точка отсчёта» – проект, направленный на повышение прозрачности и открытости российского некоммерческого сектора путём подготовки и распространения публичных годовых отчётов.

Конкурс организован ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и комитета общественных связей Москвы в партнёрстве с «Агентством социальной информации» и центром «Благосфера».

Участие в конкурсе – это не только представление на суд экспертов своего годового отчета, но и «голосование» участников за стандарты прозрачности и утверждение публичной добровольной отчетности в качестве повседневной нормы для НКО.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подготовить отчёт о своей деятельности за 2016 год, разместить его в сети интернет и до 31 июля заполнить заявочную форму, размещённую на странице проекта.

Каждая организация, принявшая участие в конкурсе, получит сертификат соответствия годового отчёта стандарту представления информации широкому кругу заинтересованных лиц, а также индивидуальные результаты оценки годового отчёта с итоговыми баллами, выставленными по каждому из параметров, оцениваемых жюри.

По вопросам участия обращайтесь по телефону: +7 985 770-33-93 или по электронной почте: tochkao@donorsforum.ru.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»