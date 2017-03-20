Поморье завершает подготовку к арктическому форума

На еженедельной планёрке в правительстве области губернатор Игорь Орлов обратил внимание на то, что меньше чем через десять дней в Архангельске стартует международный арктический форум.

В настоящее время завершается монтаж и отделка основных объектов, которые будут задействованы в программе международного форума «Арктика – территория диалога».

Особое внимание Игорь Орлов обратил на чистоту улиц и благоустройство территорий.

— Мы понимаем, что крупные международные проекты можно достойно провести только общими усилиями с помощью активных северян. Я прошу глав муниципальных образований, которые будут принимать гостей на своей территории, обратить на это особое внимание и использовать опыт совместной работы. Важно понимать личную ответственность за каждое мероприятия международного форума, – отметил Игорь Орлов.

Глава Поморья особо поблагодарил архангелогородцев за участие в первом общегородском субботнике:

«Навести дома порядок перед приходом гостей – одна из русских традиций, которые переходят из поколения в поколение. Я хочу выразить слова глубокой благодарности жителям областного центра, которые в минувшие выходные вышли на первый общегородской субботник. В общей сложности в уборке города приняли участие около тысячи человек».

Следующий городской субботник состоится в Архангельске 25 марта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области