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18 февраля в САФУ пройдёт День открытых дверей магистратуры

17 февраля 14:15 Общество

18 февраля в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова ждут тех, кто решил продолжить своё образование
в магистратуре. День открытых дверей пройдёт на площадке в интеллектуальном центре вуза – научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина.

С 11:00 в актовом зале начнётся презентация, в ходе которой расскажут о правилах приёма в 2017 году и программах академической мобильности. В полдень стартуют презентации магистерских программ высших школ и институтов САФУ.

Напомним, одна из задач магистратуры — подготовка высококвалифицированных профессионалов для успешной карьеры в российских и зарубежных организациях и компаниях.

С полной программой Дня открытых дверей можно ознакомиться здесь

Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина расположена по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1.

Министерство образования и науки Архангельской области

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