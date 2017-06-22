ЕГЭ-2017: в Поморье появились первые стобалльники

В Архангельскую область поступили результаты нескольких экзаменов, которые сдавали выпускники школ региона. Пятеро юных северян безупречно справились с заданиями, получив максимальные 100 баллов.

Успех сопутствовал нашим юным землякам на ЕГЭ по литературе, физике и обществознанию. Отметим, проверка работ по другим экзаменам ещё продолжается.

Если детально разбирать первые итоги аттестационной кампании, то стоит отметить успехи выпускников на ЕГЭ по обществознанию: по сравнению с прошлым годом практически в два раза сократилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог в 42 балла.

Этот самый популярный экзамен из дисциплин по выбору в нашем регионе сдавали более 2 400 человек. Один выпускник получил 100 баллов, в прошлом году такого результата на экзамене не смог добиться никто.

ЕГЭ по литературе выпускники 2017 года также сдали значительно лучше.

— В частности, оценку в 100 баллов получили два человека, в прошлом году лишь один выпускник добился такого результата. Ровно в два раза увеличилось количество ребят, показавших высокий результат в диапазоне от 80 до 99 баллов, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В три раза сократилось число тех, кто не преодолел минимальный порог.

Ещё двух стобалльников принёс региону ЕГЭ по физике. Помимо этого успеха стоит отметить, что результаты экзамена свидетельствуют о практически двукратном сокращении числа тех, кто не преодолел минимальный порог, необходимый для зачёта на этом испытании.

Сразу несколько одиннадцатиклассников Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова получили на этом ЕГЭ оценку в 98 баллов. По словам ребят, такому успеху они обязаны системной подготовкой, которая позволила справиться с заданиями. Главный совет – начинать детально работать над экзаменами не в последние несколько месяцев, а значительно ранее. На самом экзамене главное – справиться с волнением, которое может помешать показать хорошие результаты.

Результаты других экзаменов основного этапа ЕГЭ 2017 года поступят в Архангельскую область в течение ближайших дней.

Министерство образования и науки Архангельской области