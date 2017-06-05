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В Поморье пройдут соревнования юных спасателей

5 июня 17:10 Безопасность Спорт Плесецк

6 июня в Мирном состоится торжественное открытие XXII региональных соревнований «Школа безопасности», а также XII регионального полевого лагеря «Юный спасатель».

Организаторами соревнований выступили главное управление МЧС России по Архангельской области, правительство Поморья и 1-й государственный испытательный космодром «Плесецк», который на этот раз станет площадкой для молодых спортсменов.

Состязания пройдут в двух возрастных группах. В соревнованиях «Школа безопасности» среди участников 13-14 лет примут участие семь команд. А в борьбу за награды чемпионата «Юный спасатель» в категории 15-17 лет вступят 16 команд. Коллективы спасателей в этом году выставили Архангельск, Новодвинск, Мирный, Коряжма и Ленский район.

Победители областного этапа получат путёвки на межрегиональные соревнования, которые также состоятся в Мирном с 13 по 18 июня. Ожидается, что на старт первенства выйдут 18 команд из 11 субъектов СЗФО.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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