Один из Спецпризов Союза городов воинской славы уезжает в Псков

В юбилейный год образования Архангельской области и в год 75-летия создания Соловецкой школы юнг город воинской славы Архангельск седьмой раз приветствовал участников всероссийского фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим»

В этом году на фестиваль приехали творческие делегации из двух городов-героев – Санкт-Петербурга и Севастополя и 19 городов воинской славы – Архангельска, Симферополя, Луги, Великого Новгорода, Наро-Фоминска, Пскова, Твери, Старого Оскола, Туапсе, Великих Лук, Полярного, Вязьмы, Воронежа, Колпино, Белгорода, Хабаровска, Ельца, Анапы и Петрозаводска.

По традиции красочный гала-концерт, награждение лауреатов и дипломантов фестиваля прошло в Архангельске в День защитника Отечества.

Приветствуя ветеранов, гостей города, участников фестиваля, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева от имени губернатора поблагодарила талантливую молодежь за преемственность традиций, за чувство патриотизма и любовь к своей малой родине и великой стране.

— В России всегда с большим уважением относились к военному делу. Глядя сегодня на молодых участников фестиваля, уверена, что славные традиции российской армии есть кому продолжать. Самое главное, что этот торжественный день мы отмечаем под мирным небом, – сказал Екатерина Прокопьева.

Исполнительный директор Союза городов воинской славы Валерий Емец рассказал о родившейся идее, которая будет воплощена уже в этом году: победители фестиваля городов воинской славы получат право выступить в центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве накануне 9 мая.

Кроме того, следующей столицей городов воинской славы будет Архангельск, именно он примет в июне этого года седьмой съезд Союза городов воинской славы.

Свои поздравления победителям творческого состязания, а также ветеранам и защитникам Отечества по случаю празднования 23 февраля выразили глава Архангельска Игорь Годзиш, член Совета федерации Виктор Павленко, приветственный адрес участникам фестиваля направила депутат Госдумы Елена Вторыгина.

Среди победителей фестиваля – курсантский ансамбль «Золотые эполеты» Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова из Севастополя.

— В прошлом году на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» наш ансамбль занял втрое место. В этом году мы увозим победу в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли» и самые тёплые воспоминания о вашем городе. Мы обязательно вернёмся, – рассказал капитан второго ранга, руководитель делегации из Севастополя Дмитрий Макаров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области