Заявиться на архангельский этап Open Innovations Startup Tour можно до 28 марта

В правительстве Архангельской области состоялась пресс-конференция о ходе заявочной кампании на этап конкурса инновационных проектов Open Innovations Startup Tour, который пройдёт в Архангельске с 10 по 11 апреля.

Местом его проведения станет Северный государственный медицинский университет. Свои инновационные проекты в столицу Поморья привезут команды из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Благоприятная среда для инноваций

— Мы приняли участие в конкурсе, который провёл фонд «Сколково». По его итогам Архангельск стал одним из 14 городов России и стран СНГ, где пройдёт в этом году Startup Tour, – рассказал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв. – Главная задача этого мероприятия – выявление самых перспективных команд для формирования современной инновационной экосистемы как в регионе, так и в целом в России.

Алексей Ковалёв: «Главная задача Startup Tour – выявление перспективных команд для формирования современной инновационной экосистемы»Startup Tour включает в себя не только конкурс проектов, но и большую образовательную программу: семинары и мастер-классы с участием признанных экспертов бизнеса.

Начинающие предприниматели узнают, как довести идею до проекта с высоким инвестиционным потенциалом и грамотно выстроить бизнес-процессы на старте.

Принять участие в семинарах и менторских сессиях бесплатно смогут все желающие, вне зависимости от того, есть у них проект или нет.

Шанс, который нельзя упустить

— Startup Tour проводится в регионе впервые. Нам важно, чтобы он охватил все муниципальные образования региона: практически в каждом районе есть индустриальные техникумы. Участие в этом событии – шанс, который нельзя упустить изобретателям и инноваторам, желающим реализовать свой потенциал, – заявил министр экономического развития Архангельской области Семён В октябре 2016 года было подписано соглашение между Корпорацией развития Архангельской области, региональным правительством и фондом «Сколково», в котором, в том числе, были отражены намерения сторон о развитии инновационного потенциала Поморья.Вуйменков.

Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев подчеркнул, что особенно интересно будет познакомиться с проектами в IT-сфере:

«В отличии от индустриальных, они не требуют значительной ресурсной базы. Поэтому снимаются многие ограничения. Нужна идея и «головы» для её реализации. Хочу отметить, что участники предстоящего мероприятия получат профессиональную помощь в оценке и продвижении представленных проектов».

Министр заверил, что наиболее интересные проекты получат и поддержку правительства Архангельской области.

– Для региональных проектных команд, особенно из глубинки, это хорошая возможность показать себя и свои идеи на федеральном уровне без выезда за пределы области. Предлагаю всем креативно мыслящим и позитивно настроенным жителям Поморья, верящим в себя, принять участие в предстоящем форуме, – заключил Николай Родичев.

Три шага для проектной команды

Стать участником конкурса или участников образовательной программы очень просто:

Нужно зарегистрироваться на сайте Open Innovations Startup Tour ;

При регистрации выбрать опцию «Хочу участвовать в конкурсе» (при наличии проекта);

Заполнить заявку и загрузить презентацию своего проекта в «Личном кабинете».



Подача проектов возможна по трём направлениям: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии. Приём заявок на конкурс завершается 28 марта.

В каждом треке будут отобраны победители, которые получат возможность стать участником самого масштабного в Восточной Европе подобного мероприятия – Startup Village, где команды смогут побороться за денежные призы в размере трёх, двух и одного миллиона рублей.

Проектные команды, которые не станут финалистами конкурса, могут рассчитывать на поддержку региональных институтов развития.

Доработать идеи помогут эксперты

Специально для будущих участников архангельского этапа Open Innovations Startup Tour 9 апреля в Архангельске состоится подготовительное мероприятие – региональная сессия практического консалтинга, организованная «Российской венчурной компанией».

Все желающие смогут при помощи федеральных экспертов и менторов доработать свои презентации и проектные идеи, чтобы показать наилучший результат перед членами жюри Startup Tour. Зарегистрироваться на сессию можно здесь.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»