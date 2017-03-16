Заявиться на архангельский этап Open Innovations Startup Tour можно до 28 марта

В правительстве Архангельской области состоялась пресс-конференция о ходе заявочной кампании на этап конкурса инновационных проектов Open Innovations Startup Tour, который пройдёт в Архангельске с 10 по 11 апреля.
Местом его проведения станет Северный государственный медицинский университет. Свои инновационные проекты в столицу Поморья привезут команды из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.
— Мы приняли участие в конкурсе, который провёл фонд «Сколково». По его итогам Архангельск стал одним из 14 городов России и стран СНГ, где пройдёт в этом году Startup Tour, – рассказал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв. – Главная задача этого мероприятия – выявление самых перспективных команд для формирования современной инновационной экосистемы как в регионе, так и в целом в России.
Алексей Ковалёв: «Главная задача Startup Tour – выявление перспективных команд для формирования современной инновационной экосистемы»Startup Tour включает в себя не только конкурс проектов, но и большую образовательную программу: семинары и мастер-классы с участием признанных экспертов бизнеса.
Начинающие предприниматели узнают, как довести идею до проекта с высоким инвестиционным потенциалом и грамотно выстроить бизнес-процессы на старте.
Принять участие в семинарах и менторских сессиях бесплатно смогут все желающие, вне зависимости от того, есть у них проект или нет.
— Startup Tour проводится в регионе впервые. Нам важно, чтобы он охватил все муниципальные образования региона: практически в каждом районе есть индустриальные техникумы. Участие в этом событии – шанс, который нельзя упустить изобретателям и инноваторам, желающим реализовать свой потенциал, – заявил министр экономического развития Архангельской области Семён В октябре 2016 года было подписано соглашение между Корпорацией развития Архангельской области, региональным правительством и фондом «Сколково», в котором, в том числе, были отражены намерения сторон о развитии инновационного потенциала Поморья.Вуйменков.
Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев подчеркнул, что особенно интересно будет познакомиться с проектами в IT-сфере:
«В отличии от индустриальных, они не требуют значительной ресурсной базы. Поэтому снимаются многие ограничения. Нужна идея и «головы» для её реализации. Хочу отметить, что участники предстоящего мероприятия получат профессиональную помощь в оценке и продвижении представленных проектов».
Министр заверил, что наиболее интересные проекты получат и поддержку правительства Архангельской области.
– Для региональных проектных команд, особенно из глубинки, это хорошая возможность показать себя и свои идеи на федеральном уровне без выезда за пределы области. Предлагаю всем креативно мыслящим и позитивно настроенным жителям Поморья, верящим в себя, принять участие в предстоящем форуме, – заключил Николай Родичев.
Стать участником конкурса или участников образовательной программы очень просто:
Подача проектов возможна по трём направлениям: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии. Приём заявок на конкурс завершается 28 марта.
В каждом треке будут отобраны победители, которые получат возможность стать участником самого масштабного в Восточной Европе подобного мероприятия – Startup Village, где команды смогут побороться за денежные призы в размере трёх, двух и одного миллиона рублей.
Проектные команды, которые не станут финалистами конкурса, могут рассчитывать на поддержку региональных институтов развития.
Специально для будущих участников архангельского этапа Open Innovations Startup Tour 9 апреля в Архангельске состоится подготовительное мероприятие – региональная сессия практического консалтинга, организованная «Российской венчурной компанией».
Все желающие смогут при помощи федеральных экспертов и менторов доработать свои презентации и проектные идеи, чтобы показать наилучший результат перед членами жюри Startup Tour. Зарегистрироваться на сессию можно здесь.
Комментарии
Сегодня Архангельская область фактически участвует в формировании федеральной инновационной повестки дня. Являясь центром сбора и презентации проектов из шести регионов Северо-Западного федерального округа, Поморье становится существенной точкой роста инновационного потенциала России.
Новые проекты не обязательно должны быть высокотехнологичными. Мир меняют, а часто значительно, простые вещи. Например, многие мобильные приложения, имеющие большую аудиторию и значительно облегчающие наше бытие.