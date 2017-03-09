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Весенние ограничения движения по дорогам: сроки в разных районах будут отличаться

10 марта 18:20 Транспорт

В начале апреля на региональной сети автодорог Архангельской области вновь будут введены временные ограничения движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны на ось. В 2017 году сроки весенних ограничений будут варьироваться в южных и северных районах региона, сообщает дорожное агентство «Архангельскавтодор».

С просьбой о подобном районировании выступили крупнейшие грузоперевозчики, в том числе – представители лесопромышленного комплекса. 

В частности, на территории Плесецкого, Каргопольского, Няндомского, Вельского, Шенкурского, Коношского, Котласского, Вилегодского, Ленского, Виноградовского, Верхнетоемского, Устьянского и Красноборского муниципальных районов весенние ограничения будут действовать с 3 апреля по 17 мая.

На территории Приморского, Холмогорского, Онежского, Пинежского, Лешуконского и Мезенского районов весенние ограничения продлятся с 10 апреля по 24 мая.

Обращаем внимание межрегиональных перевозчиков, что на территории соседней Вологодской области весенние ограничения вступают в действие 10 апреля и продлятся один месяц.

Что же касается осенних ограничений, то в нынешнем году они будут действовать на всей территории Архангельской области с 9 октября по 7 ноября.

Напомним, временное ограничение движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны, вводится на региональных автомобильных дорогах общего пользования с переходным типом покрытия (гравийных) для предотвращения их порчи большегрузным автотранспортом в период распутицы.

Напомним, что на дорожную конструкцию, особенно на земляное полотно, значительное влияние оказывают не только нагрузки от автотранспорта, но и природно-климатический фактор. В период максимального увлажнения грунта происходит резкое, иногда в 3–5 раз, снижение прочности дорожной одежды по сравнению с их летним состоянием.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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