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Морской порт Архангельск: логика развития требует объединения усилий

18 октября 10:15 Инвестиции Транспорт

Текущее состояние проекта строительства глубоководного морского терминала в Двинском заливе Белого моря стало одной из ключевых тем очередного заседания рабочей группы по развитию Архангельского порта.

Напомним, рабочую группу возглавляет заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Как пояснил генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин, в настоящее время подготовлена декларация о намерениях и разработано финансово-экономическое обоснование проекта строительства глубоководного района. Объём уже подтверждённой потенциальными грузоотправителями грузовой базы составляет около 10 миллионов тонн, а это почти 40 процентов от предполагаемой мощности нового терминала.

Разработана и утверждена «дорожная карта» – план совместных с потенциальным инвестором дальнейших действий, проведена презентация проекта для деловых кругов и государственных структур Китая.

При оптимальном развитии событий не исключено, что уже в 2018 году начнется проектирование, отметил Сергей Кокин.

— Мы видим глубоководный район, будущий транспортно-промышленный узел как логичное развитие уже существующего порта, – подчеркнул Сергей Кокин. – Развитие в подобной логике требует привлечения грузопотока к уже действующим терминалам, повышения качества сервиса и уровня предоставляемых услуг, серьезную работу с импортным грузопотоком.

В таких сценарных условиях большое значение приобретает развитие фидерных перевозок из морского порта Архангельск. Это позволит нарастить грузовую базу. Кроме того, новый морской терминал может стать базой для существенного увеличения объёма контейнерных перевозок.

— Нам всем необходимо научиться воспринимать морской порт Архангельск как единую площадку, совместными усилиями повышать его привлекательность в глазах потенциальных грузоотправителей и грузовладельцев. При этом все компании, работающие в порту, – это партнёры, а не конкуренты, – подчеркнул Виктор Иконников, подводя итоги заседания. – Ключевым вопросом развития порта именно как единой площадки становится вопрос увеличения потенциальной грузовой базы, а также формирование необходимого набора государственных преференций.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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