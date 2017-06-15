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Конференция по закупкам – площадка для выработки законодательных инициатив

15 июня 11:20 Борьба с коррупцией Законотворчество

В Архангельске продолжается II межрегиональная конференция «Методология в сфере закупок. Опыт регионов 2017».

Подводя итоги работы первого дня конференции, руководитель контрактного агентства Архангельской области Константин Северьянов отметил, что интерес к ней значительно вырос: состав участников по сравнению с прошлым годом увеличился в два с половиной раза, в качестве модераторов обсуждения важнейших вопросов выступают ведущие федеральные эксперты.

— На этой площадке мы стараемся вырабатывать единые решения, которые позволят развивать контрактную систему и конкуренцию, повышать грамотность специалистов, – сказал Константин Северьянов.

Член экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Павел Лисин отметил, что в рамках конференции был представлен Топ-20 законодательных инициатив, которые поступали от субъектов Российской Федерации.

Эксперт отметил законодательные инициативы Архангельской области, назвав их продуманными и обоснованными.

— Никто закон о закупках не критикует, все участники процесса понимают его важность и нужность. Большинство высказанных предложений касаются процедуры проведения закупок, – подчеркнул Павел Лисин.

Конференция даёт возможность выработать общее мнение заказчиков и поставщиков и представить его уже в качестве законодательной инициативы на рассмотрение в Государственную Думу, пояснил Павел Лисин.

Евгений Мирман, начальник юридического отдела дорожного агентства «Архавтодор» (это государственное учреждение является крупнейшим заказчиком региона) отметил, что конференция полезна не только с точки зрения выработки вектора развития контрактной системы, но и с точки зрения практических советов специалистам сферы закупок.

— Я для себя отметил опыт регионов по укрупнению лотов, судебную практику, мнение специалистов контрольно-надзорных органов. Это, безусловно, пригодится в дальнейшей работе дорожного агентства, поскольку мы постоянно размещаем заказы на строительство, ремонт, реконструкцию автомобильных дорог и их текущее содержание, – сказал Евгений Мирман.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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